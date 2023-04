El artista uruguayo Luis Angelero visitó Argentina en una seguidilla de recitales: "El público es cálido y se copa"

Luis Angelero viene a la Argentina en su faceta solista en la Ciudad de Buenos Aires, Ramos Mejía y La Plata. Las sensaciones del músico en esta seguidilla de recitales.

Luis Angelero viene incrementando el lanzamiento de su primer álbum llamado Lejos en 2020 y llevó adelante varias fechas por delante en su llegada a la Argentina. El artista uruguayo se codeó con estrellas como Pepe Céspedes y Juan Bruno de Bersuit Vergarabat, Juan Campodónico de Bajofondo y Santiago Marrero, de El Cuarteto De Nos, por lo que explicó cómo se dieron esos encuentros y de qué manera palpita sus shows en el país.

"Estoy con todo bastante encaminado y ensayando un montón. Lo bueno es que puedo mostrar el proyecto tal cual es en vivo porque somos un dúo", expresó Angelero en diálogo con El Destape. El uruguayo viene de tocar en la banda Boomerang pero ahora presentó su faceta solista.

"Lo de mi carrera solista se dio, yo siempre compuse canciones pero al estar en otros proyectos como que no me daba el tiempo que yo creía que se merecía. En un momento empecé a tener un montón de canciones acumuladas y al quedarme sin banda y abrirme de otros proyectos me embarqué en esto y ahí fue que a mediados de 2020 empezamos a sacar singles con video hasta julio 2021 que salió el disco Lejos, sacamos cinco singles al final. Queríamos mostrar lo más que pudiéramos el disco", explicó. El disco Lejos llevó al músico a ganar el premio Graffiti 2022 en la categoría "Solista Masculino del Año", además de recibir nominaciones en otras categorías.

Luis Angelero se presentó el 24 de marzo en La MilongUnder, Ramos Mejía; 25 de marzo Espacio Moscú, en el barrio porteño de Palermo; 30 de marzo en Mr Jones, Ramos Mejía; y el 1° de abril en Guajira, La Plata. "Me preparo ensayando mucho y siempre me he ido con una muy linda sensación. El público es cálido y se copa. Te lo hacen saber y eso te da manija también", sostuvo.

De esta manera y con los shows ya consumados, regresará a Uruguay para volver a sus actividades en su país. "A mi me sale hacer temas y me es necesario compartirlos. También me rodeo de gente en la que confío mucho con las que decidimos qué temas nos parecen los mejores que salgan a la luz. En vivo, ofrecemos un shows que te lleva por distintos caminos, cada canción tiene su estado de ánimo", consideró Luis.

Red Hot Chili Peppers confirmó una segunda fecha en River Plate: cómo sacar las entradas, cuándo y a qué hora

Luego de agotar rápidamente su primera fecha en Argentina, los Red Hot Chili Peppers hicieron realidad el sueño de miles de fans y confirmaron su segundo show en el Estadio River Plate.

Con su formación histórica, liderada por Anthony Kiedis, John Frusciante, Flea y Chad Smith, la banda estadounidense anunció su segunda presentación en Buenos Aires para este año. La cita es el domingo 26 de noviembre en el Estadio River Plate.

Los fans de los Red Hot se hicieron eco de la noticia y agotaron en tan sólo tres horas la venta general de la primera fecha. La buena noticia es que la banda acaba de confirmar su segundo show

Los tickets para la segunda fecha de los Red Hot en Argentina se pueden adquirir desde el miércoles 29 de marzo a las 10 am, ingresando únicamente en la plataforma oficial Allaccess.com.ar. Los mismos se podrán comprar en 3 cuotas sin interés para clientes BBVA.