Coti Sorokin en su faceta más íntima: disco nuevo, qué piensa de las bandas de ahora y su experiencia con Tinelli

Coti Sorokin se mostró contento por la realización de su disco más reciente, evaluó las nuevas generaciones de artistas musicales y expresó como vivió la experiencia de trabajar en El Trece con Marcelo Tinelli.

Coti Sorokin viene de tener un 2022 con el foco puesto en su actividad musical pero también en un proyecto laboral paralelo distinto: estuvo en televisión como jurado de Canta Conmigo Ahora, el programa que condujo Marcelo Tinelli por El Trece. Para este 2023 contó que intensificará su trabajo en el estudio de grabación con vistas a sacar un disco nuevo en octubre, además de una seguidilla de shows tras lanzar el adelanto de Porcelana China con Bándalos Chinos, sobre quien se deshizo en elogios al igual que con las bandas de generaciones más contemporáneas.

"Empezamos el año bien, tocando mucho. Ya hicimos un montón de conciertos no solo en Argentina, sino también en España, Uruguay, Paraguay, con todo lo del disco nuevo", expresó Coti en diálogo con El Destape. Su último material fue el show que brindó tiempo atrás en el Teatro Colón con su banda Los Brillantes. Luego sacó singles sueltos durante la pandemia y ahora se encuentra a pleno con el álbum nuevo que se estrenará en octubre.

El corte de difusión fue el tema Porcelana China con el grupo Bándalos Chinos. "Fue todo muy fluido, se fue dando de una manera muy natural. Me junté con el productor en Madrid a hacer otra canción, la terminamos y empezamos con esta idea. Me gustó mucho lo que estaba pasando y una vez que lo terminé, se me ocurrió decirles que sean parte de la versión. El resultado fue alucinante", detalló el músico de 49 años sobre el proceso.

En este sentido, realizó un análisis de lo que ocurre con la escena de la música argentina en estos tiempos. "Hay buenos músicos, buenas propuestas, gente muy copada que hace música muy linda, muy argenta, muy moderna y tradicional a la vez, con una estética renovada pero que tiene mucho de raíz de lo que es nuestro rock nacional", sostuvo. Y destacó la conjugación de estilos más que nada en los festivales: "Siempre hay artistas de todas las generaciones. Ves a Guasones pero también a Nicki Nicole, Trueno, Catriel, está buenísimo que haya propuestas muy variadas".

Coti se prepara para brindar un show en el Complejo Art Media el 14 de abril tras su paso por el festival Rock en Baradero. Esta seguidilla de actividades entre recitales en vivo y la puesta en marcha del disco lo tienen muy atareado, por lo que resaltó su actualidad artística: "Se vienen muchas cosas. Siempre considero que estoy en mi mejor momento, es una obligación. Estoy en un momento donde se conjuga todo un background de laburo entre horas de vuelo, estudio, canciones, grabaciones, composiciones, y esa experiencia alucinante que solamente te la da el paso del tiempo combinada con que me siento bárbaro físicamente, mentalmente. Me siento muy productivo".

Qué dijo Coti sobre la experiencia de trabajar en El Trece con Marcelo Tinelli

Coti Sorokin ya había tenido una experiencia televisiva tras haber sido jurado de La Voz de España junto a Rosario Flores. En esta oportunidad, volvió a la pantalla chica en El Trece durante el 2022 con Canta Conmigo Ahora, reality show que condujo Marcelo Tinelli. "Fui como Coti, a ser yo, a dar mi opinión, cantar cuando tenía que cantar y compartir con colegas míos que admiro mucho", dijo en referencia a Javier Calamaro, "Cucho" de Los Auténticos Decadentes y el periodista Bebe Contepomi, partícipes del jurado.

Además, el artista destacó su paso por la competencia musical, que duró unos meses en los que se mostró junto a Cande Tinelli, la hija de Marcelo con quien ya no está más en pareja. "La verdad que fue una experiencia re linda. Fue corta porque tenía compromisos de gira en España. Lo disfruté. Me siento más cómodo en el escenario, en mi estudio, componiendo, pero son cosas que te abren la cabeza", sostuvo.

La opinión de Coti sobre el incremento del público en los shows

Después de la pandemia y tras un parate largo de recitales en vivo, la gente está con mucha más presencia en los espectáculos musicales. "Lo vivimos nosotros, vivimos los shows de una manera más intensa. Pasaron temporadas muy difíciles, de incertidumbre, no saber cuándo iban a volver, muchas angustias", expresó.

Es por eso que el músico detecta que tanto los artistas como el público están apreciando más el roce con el show en vivo. "Estamos valorando más estas experiencias presenciales de estar en los shows, vivir, compartirlo con la gente, los músicos en el escenario. Lo vivimos mucho más intensamente. Antes era más normal y ahora lo vivimos como algo más especial", consideró.