Conmoción en la música argentina: murió un cantante en pleno show

Un prestigioso cantante argentino murió en pleno recital tras sufrir una descompensación. Dolor en el mundo de la música.

Un reconocido cantante argentino murió en medio de su recital en vivo y dejó un gran vacío en el mundo de la música. El hecho causó conmoción no solo en el público presente, sino también en los colegas que se hicieron eco de esta situación. El adiós a un prestigioso artista que tenía 54 años.

La música está de luto por el fallecimiento de un intérprete argentino que se encontraba brindando un show fuera del país. Se trata de Alejandro Meerapfel, el cantante barítono que estaba en un festival de música de la localidad de Ambronay, Francia. Su deceso se dio en horas de la noche del viernes 22 de septiembre luego de sufrir un infarto en pleno show.

El evento fue interrumpido inmediatamente para que los servicios de emergencia lo asistan mientras el público era evacuado. Desafortunadamente, los médicos no pudieron reanimarlo y falleció, noticia que generó un gran shock en la comunidad de la música internacional, principalmente en el ópera.

"Su desaparición brutal nos ha dejado conmocionados. Era un hombre de inestimable bondad. Su modestia y talento permanecerán en nuestros corazones", indicaron los organizadores del festival francés. Alejandro Meerapfel fue un destacado cantante barítono que se formó en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón y también era Licenciado en Artes Musicales por la Universidad Nacional de las Artes.

El ambicioso proyecto que tenía Huguito Flores antes de morir

Huguito Flores fue un reconocido cantante de la música tropical que murió a los 57 años en un siniestro de tránsito en la Ruta Nacional 34 en Santiago del Estero. En las últimas horas, el mundo de la cumbia lo despidió con un gran vacío y se reveló el proyecto ambicioso que tenía el artista para concretar a fines de 2023.

La inesperada muerte de Huguito Flores causó una gran tristeza en el mundo de la música tropical y la cumbia tras el impactante accidente cerca de las 23 del miércoles 20 de septiembre que terminó con su vida. El cantante se dirigía hacia la Ciudad de Buenos Aires por compromisos laborales y en las últimas horas se reveló el ambicioso proyecto que tenía en mente antes de morir.

El intérprete que tenía 57 años iba a presentarse en el Teatro Gran Rex el 12 de diciembre, después de haber llenado el Teatro Ópera a fines del 2022. Las entradas iban desde los 9 hasta los 12 mil pesos y, por el momento, la productora a cargo del evento no comunicó nada respecto de la devolución del dinero.

De hecho, Huguito iba a tocar el 21 de septiembre en el evento de la Municipalidad de José C. Paz en el marco del inicio del Día de la Primavera. "Hola, qué tal amigos de José C. Paz y zonas aledañas. Los invito este 21 de septiembre a festejar la primavera 100 % sin alcohol. Invita la Municipalidad del señor Mario Ishii. Entrada libre y gratuita. No te lo pierdas. Los espero. Huguito Flores, El Súper, mi vida", había dicho en un video publicado días atrás.