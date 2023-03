Científicos Del Palo vuelve al ruedo con un mega show en Niceto: "Somos de las pocas bandas que opinan en las letras"

La banda liderada por "Pepo" San Martín brindará un show en Niceto que estará grabado y filmado. El pálpito del cantante y guitarrista sobre la vuelta a los escenarios en la Ciudad de Buenos Aires.

Científicos Del Palo vuelve a la Ciudad de Buenos Aires para presentar un show en Niceto Club el viernes 17 de marzo. La banda oriunda de Mar del Plata conformada por José Pablo "Pepo" San Martín, Carlos "Popete" Andere y Ángel Grecco estará haciendo un repaso de toda su discografía, con un espectáculo musical que será filmado y grabado para luego subirlo a las plataformas digitales, por lo que las expectativas sobre esta fecha son óptimas.

"Estamos en un momento donde el equipo técnico está mucho mejor. Más centrados tocando, sin correr tanto, la edad nos vio como intérpretes. Le damos a las canciones el tiempo que se merece", expresó "Pepo" San Martín, el cantante y guitarrista que lidera la banda, quien dialogó con El Destape sobre el recital del viernes 17 de marzo que está pautado para las 20 horas. El grupo estuvo girando en algunas ciudades costeras durante el verano y vuelve a Capital Federal en una faceta distinta.

"Post pandemia se me aplacó la ansiedad y no tengo tantas ganas de salir de mi casa a tocar. Ya pasé esa etapa de sembrado, de estar todos los fines de semana en una camioneta, bondi o avión yendo a shows, como que me saturé", explicó "Pepo". Es por eso que tomaron la decisión de llevar adelante menos shows pero en lugares de un circuito más grande. "No me genera la misma emoción, tiene que ser lugares específicos", agregó.

Científicos Del Palo se caracterizó por tener temas fuertes de índole políticos y ser una banda peronista, situación que despertó todo tipo de reacciones. "Somos de las pocas bandas que opinan en las letras. Venir a correrme a mí como si tuviera que rendirle un balance...", consideró el artista marplatense, quien sostuvo que a veces le dan ganas de hacer otras cosas, teniendo en cuenta que su público ya sabe la postura política y social manifestada a través de las letras.

En cuanto al ansiado evento en Niceto, cuyas entradas se sacan a través del sitio web www.passline.com.ar, el líder de la banda palpitó: "Lo más destacable es que va a ser un show largo. No va a haber banda soporte o invitada para explayarnos nosotros". Y cerró: "Va a haber mucho repaso de nuestra discografía. Se trastocó bastante la lista para que entren cosas que no veníamos tocando. Espero que estemos a la altura. Que podamos crear un clima más que un simple show".

El canal de YouTube donde entrevistó a estrellas como Steve Vai, Ricardo Mollo y Lito Nebbia

"Pepo" se desligó un poco del rol de líder de Científicos Del Palo en la pandemia para abocarse a su canal de YouTube llamado Doble Bobina junto a Pablo Cube, un amigo suyo que lo catalogó como un "hacedor de pedales", ya que utilizó su sabiduría para hablar sobre amplificadores, pedales de guitarra y elementos de sonido de un músico para articular con "Pepo", quien le agregó una pizca de teoríca musical en una especie de enseñanza que todavía perdura, ya que el canal sigue vigente. "Fue un complemento ideal de la banda. Todo lo que aprendo es en base a preparar contenido para eso y me hace tocar mucho", destacó.

Entre "Pepo" y Cube han entrevistado a figuras del jazz, como por ejemplo Julian Lage, Tomo Fujita y Mark Lettieri; así como también a estrellas de la música argentina como Patricio Sardelli, de Airbag, Gustavo Santaolalla, Lito Nebbia, Ricardo Mollo, Catriel Ciavarella, baterista de Divididos, entre otros. "Pensaba que tenía un nivel digno para hacer lo que hacía, pero después cuando te ves filmado y tocando solo sin la banda, soy bastante peor de lo que suponía. Me sirvió mucho el contraste de verme", dijo entre risas el líder de Científicos Del Palo.

Tan bien le fue al canal que hasta logró tener su propio público: había gente que no conocía a la banda, y en contraposición, conocían a la banda pero no Doble Bobina. "Yo nunca quise hablar de Científicos porque temí que hubiera alguna desesperación de 'vengan a ver a mi banda'. Cada tanto menciono que tengo, muchas veces ni digo el nombre, y ahí empieza el interés. Este verano tocamos por ejemplo tocamos en Mar de Ajó y había bocha de gente, público nuestro diciendo 'aguante doble bobina'", recordó.