Amor, es amor? llega al teatro Payró

Se trata de una versión libre de Gabriela Bianco y Evelia Romano de la obra Bitácora de un viaje de ida de Andrea Juliá.

Amor, ¿es amor? es una historia de amor protagonizada por dos artistas populares que supieron tener una fuerte e inolvidable historia de amor y que quince años después vuelven a encontrarse en un escenario. Los miedos, los fantasmas, la bronca por lo que no pudo ser y el deseo otra vez se hace presente entre ambos. Ficción y realidad se confunden una y otra vez. ¿Podrán resolverlo esta vez?

Amor, ¿es amor?, es una obra de teatro y tango bailado protagonizada por la pareja de actores – bailarines Verónica Alvarenga y Eduardo Arias. Se trata de una versión libre de Gabriela Bianco y Evelia Romano de la obra Bitácora de un viaje de ida de Andrea Juliá.

Dos artistas del teatro y el tango, muy queridos y recordados por el público, son convocados nuevamente para protagonizar una historia de amor como aquella que vivieron hace quince años, dentro y fuera del escenario. Ficción y realidad se confunden una y otra vez. Entre el hoy y el ayer, actores y personajes exploran formas de amar y de expresar el amor. El teatro de la vida o la vida del teatro, se preguntan. ¿Fue amor? ¿Y ahora, qué es? ¿Qué es el amor? ¿Se puede definir el amor? Teatro, tango y deseo se despliegan en esta historia de dos: Ella y él. Una historia que podría ser la de cualquiera de nosotros.

Información sobre el equipo

Verónica Alvarenga: Actriz, bailarina, coreógrafa y docente de Tango. Se ha formado en distintas disciplinas artísticas. Estudió danza clásica y contemporánea, finalizando el Taller de Danza Contemporánea del TMGSM. Tango-danza con grandes maestros. Actoralmente se formó con Juan Carlos Gené, Verónica Oddo y Rubén Szuchmacher. También posee formación musical y de canto. En 1919 fue ternada a los Premios Trinidad Guevara por Coreografía en “Confesiones en 2 x4 (que me van a hablar de amor)” de Andrea Juliá. Formó parte de los elencos de Juan Carlos Copes, participando en “Gotan”; “Entre Borges y Piazzolla”, y el film "TANGO" de Carlos Saura. Fue pareja solista de Tango y coreógrafa de espectáculos y casas de tango como “Caño 14” entre otras . Ha formado parte de numerosos festivales de Tango por toda Europa. Como actriz realizó obras dirigidas por Verónica Oddó y Juan Carlos Gené, “Entre nudos y perdones”(2001), “Moscú” (2006), “La farolera” dirigida por Virginia Lago en el Teatro San Martín (2012/13), “Giros, una historia de Tango (2019).

Integrando ambas disciplinas se destaca “Arrabal”, creación de Gustavo Santaolalla, estrenada en el Panasonic Theater en la ciudad de Toronto, Canadá. Su carrera como docente siempre fue paralela a la artística, dictando clases en festivales internacionales, y en Bs. As. para “A.C.E.T.A” , actual ENTA. Desde 1993 ha sido docente de Tango de la actual U.N.A. del Dpto de Arte Dramático y desde el 2005 ayudante de cátedra de “Actuación". Ha sido jurado desde el 2004 a la actualidad de los Campeonatos Metropolitanos y Mundiales de la Ciudad de Buenos Aires . TANGOBA.

Eduardo Arias: Actor, bailarín, director y docente. Se formó como actor y mimo en San Luis con diversos maestros, participando en más de treinta obras teatrales, varias películas y publicidades. Desde 1996 vive en Buenos Aires donde continuó sus estudios en teatro con profesores como Lorenzo Quinteros y Juan Carlos Gené. Participó como actor en varios obras entre ellas “La sombra de Federico” (2009-TMGSM-Dir: Urquijo), Eso Quiero (2012), Amor Cliché (2016), Reina Noche (2018), Mona M (2019). Desde hace 20 años comienza sus estudios de Tango-Danza con reconocidos maestros. Participa desde el 2006 en diferentes espectáculos de tango y películas como bailarín/actor y realiza exhibiciones de tango en diferentes milongas de Buenos Aires y en el exterior. En el 2017 obtiene el segundo puesto en el Campeonato de Tango de la Ciudad, y es finalista en el Campeonato Mundial de ese mismo año bailando en el Luna Park. Como docente dicta clases desde el 2007 y además participa junto a reconocidos docentes de ciclos especiales de tango como “Troesmas” (2013/15) y “Seminario de tango al piso” (2016/17). Desde el 2010 es ayudante de cátedra del Taller de entrenamiento para el actor: Tango de la U.N.A. Dpto de Arte Dramático.

Gabriela Bianco: Actriz, docente, autora y directora teatral. Formada en distintas disciplinas de las Artes Escénicas. Estudia Antropología Teatral y asiste a Entrenamientos en Alemania, Dinamarca y Noruega entre los años 1997 y 2000. Docente de Actuación, Actuación frente a cámara y directora artística en Proscenio, Escuela de Teatro Musical, hasta el 2020, año en que cierra la escuela. Desde 1993 conduce la Compañía de Teatro Danza (GESTUAL) con producciones teatrales y audiovisuales y el dictado de talleres y seminarios en todo el país. Guionista y conductora en Pakapaka (2011-2014). Participa como actriz en programas de televisión abierta entre los años 1992 y 1997. El más recordado, Nano (Canal 13, 1994). Dirige teatro desde el año 2002 y concreta diez puestas en escena en la ciudad de Buenos Aires, con giras en el país y el exterior. Desde octubre del año 2020 dirige Escena Visual Accesible en el Teatro Nacional Cervantes donde también es coordinadora del Laboratorio de actuación y creación en LSA. Es actriz y co-directora de “Decile que soy francesa” una obra de su autoría, actualmente en cartel en Area623, CABA.

Evelia Romano: Actriz, asistente de dirección, profesora universitaria, traductora y ensayista. Se recibió de profesora en letras de la Universidad Católica Argentina y de doctora en Literatura y Lingüística de la Universidad de California en Santa Barbara, EEUU. Entre 1985 y 1988, fue becada por el Ministerio de Educación del Japón para investigar el teatro Kabuki y participar de entrenamientos en el Teatro Nacional de Japón (Kokuritsu Gekijo) en Tokyo. En EEUU (entre 1989 y 1999), formó parte de una compañía de play-back theatre, técnica de improvisación inspirada en el teatro de Augusto Boal. Tradujo al inglés y publicó las obras teatrales de Alfonsina Storni: El amo del mundo en 1996 (The Master of the World, en la antología Modern Drama by Women, publicada por Routledge) y en el 2005, Cimbelina en el 900 y Pico y Polixena y la cocinerita ( A Translation of Alfonsina Storni's "Cimbelina en 1900 y Pico" / "Cymbeline in 1900-and-something" and "Polixena y la Cocinerita" / "Polyxena and the Little Cook", publicada por Edwin Mellen Press, New York). De regreso a la Argentina, estudió actuación con Juan Carlos Gené, Verónica Oddó, Guillermo Cacacce, Ana Wolf, y participó como actriz y asistente de dirección de espectáculos de teatro independiente desde 2007 hasta el presente.

Andrea Juliá: Actriz. Dramaturga. Directora. Lic. en Actuación (U.N.A) y Mg. en Dirección Escénica (UNICEN). Su producción artística se desarrolla a través del Grupo TEATEATRO de Alberti, Buenos Aires, Argentina, habiendo trabajado en América y Europa. Por su trabajo profesional artístico y docente universitario de más de 40 años obtuvo importantes distinciones en diferentes roles artísticos en Argentina y el exterior, entre las que se destacan: Declarada PERSONALIDAD DESTACADA de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el ámbito de la CULTURA por la LEGISLATURA (2019) y el Premio ESPECIAL DEL JURADO por su trayectoria del XVI FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO “Rosario em cena” BRASIL- 2015. Ha publicado ABANICO DE SOLTERA (textos deshojados para una Rosa granadina) (2015); TEATRO UNO: TANGO, AMOR y POESÍA (2018) TEATRO POR LA JUSTICIA (2019) y JUVENTUD, DIVINO TEATRO (2020) en tanto sus obras ADN (hijos sin nombre) y SECRETOS... (no hay paz en los océanos cuando mueren niños en la tierra) han sido editadas por los ciclos TEATRO POR LA IDENTIDAD 2011 y 2012.