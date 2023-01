Agenda de recomendados culturales para el 28 y 29 de enero

Un nuevo recorrido cultural con propuestas e imperdibles para todo tipo de audiencias.

El Destape vuelve con una edición recargada de las agendas de recomendados culturales. Un espacio para descubrir tendencias culturales, nuevos consumos y acerca propuestas para todos y todas.

Teatro

El hombre de acero, escrita y dirigida por Juan Francisco Dasso

Un hombre (Marcos Montes) ha hecho todo lo posible para conseguir la mirada de su hijo, un adolescente con autismo. El inevitable despertar sexual de su hijo arroja la última chance para alcanzar la empatía.

Funciones: sábados 20 horas desde el 4 de febrero, en el Espacio Callejón (Humauaca 3759). Entradas en venta por Alternativa Teatral.

Fabregas + Sanjiao presentan su nuevo show de comedia juntos

Pablo Fábregas y Fernando Sanjiao, dos de los comediantes de stand up más convocantes de Buenos Aires, en un nuevo espectáculo de comedia. Un show imperdible que no sólo contará con sus monólogos, sino que también estarán juntos sobre el escenario sumando sus talentos en momentos donde no vas a parar de reír. Después de haber trabajado por diez años en los shows Cachivache, Canchero, Pucha y Mucho, cada uno incursionó en sus espectáculos unipersonales, manteniendo la convocatoria y el éxito de siempre. Este verano se vuelven a juntar para recuperar la química que une a estos dos comediantes que con estilos muy distintos logran las mismas carcajadas.

Funciones: viernes 22.30 horas y sábados 23.30 horas hasta febrero. Desde marzo, viernes y sábados 23.30 horas. Entradas en venta por Plateanet.

Cine

The Fabelmans, de Steven Spielberg

Sinopsis: film semi autobiográfico de la propia infancia y juventud de Steven Spielberg. Ambientada a finales de la década de 1950 y principios de los años 60, un niño de Arizona llamado Sammy Fabelman, influido por su excéntrica madre, artista (Michelle Williams), y su pragmático padre, ingeniero informático (Paul Dano), descubre un secreto familiar devastador y explora cómo el poder de las películas puede ayudarlo a contar historias y a forjar su propia identidad.

Estreno en salas de cine nacionales.

Música

El quinteto Tierra del Fuego presentó La Variante del Tango, su sexto álbum de orquesta

Tierra del Fuego, el quinteto fundado por el bandoneonista, compositor y escritor argentino, Pablo Nemirovsky, presentó La Variante del Tango un álbum músico-pictórico del sello Faubourg Du Monde con artistas argentinos y franceses que mutan de la tradición a una nueva visión del género rioplatense.



Cine - Streaming

Ustedes, de Kenya Barris

Sinopsis: en esta comedia de Kenya Barris, una pareja y sus respectivas familias examinan el amor moderno y las dinámicas familiares entre culturas antagónicas, expectativas sociales y diferencias generacionales. Con Jonah Hill, Lauren London y Eddie Murphy.

Disponible en Netflix.