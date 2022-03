Agenda de recomendados culturales para el 12 y 13 de marzo

El clásico de los viernes en El Destape suma una edición de fin de semana cargada de recomendados culturales.

El Destape vuelve con una edición recargada de las agendas de recomendados culturales. Un espacio para descubrir tendencias culturales, nuevos consumos y acerca propuestas para todos y todas.

Teatro

Tito. La peor tragedia de William Shakespeare. Versión de Gabriel Graves y Marcos Arano Forteza. Dirección: Marcos Arano Forteza

Sinopsis: tras una larga guerra, el general Tito Andrónico vuelve victorioso a Roma. Allí descubrirá que la ciudad en paz puede ser más violenta que los campos de batalla. Una venganza arrastrará a otra y amenazará con destruir la sociedad entera. Una versión alucinada de la obra más cruel y sangrienta de Shakespeare. Una tragedia que se convierte en comedia, una comedia que se convierte en pesadilla, una pesadilla que retumba en el presente.

Funciones: lunes 20 horas en el Teatro Picadero (Pasaje Enrique Santos Discépolo 1857) Entradas en venta por Plateanet o boletería del teatro.

La boda de la hija del Presidente. Dirección: Adrián Cardoso. Autoría: Juan Cavestany, Juan Mayorga

Sinopsis: comedia absurda dentro de un acto nupcial, con gran humor político escrita por Juan Mayorga y J. Cavestany y dirigida por Adrián Cardoso. Una puesta ágil y dinámica donde cinco actores, Cristian Sabaz, Ariel Gangemi, Miguel Haddad, Diego Blanco y Juan Cereghini, despliegan una gran cantidad de personajes desopilantes, llenos de humor ácido e irónico, dónde abordan el pensamiento, las confabulaciones, los mecanismos y las relaciones de poder, acompañados con música en vivo y original de Alejandro Weber.

Funciones: lunes 20 horas en Teatro Hasta Trilce (Maza 177, CABA) Entradas en venta por Alternativa teatral.

Lanzamientos musicales

Alejandro Kiroz presenta Ahógame una nueva forma de amar

El cantautor multiinstrumentista Alejandro Kiroz (@alejandrokirozz) presenta su sencillo Ahógame, una fusión del bolero tradicional de los años '20 y el pop actual. En esta nueva canción plantea una forma de amor actual, en donde el desapego es parte fundamental para establecer una relación intensa y sin prejuicios.

Facundo Rini presenta su álbum debut La imposibilidad de todas las posibilidades

El cantor bonaerense y militante de la enseñanza del canto popular en barrios y pueblos del interior del país, presenta su álbum debut. Un álbum inspirado en sus vivencias y en nuestra propia historia, tras recorrer con su enseñanza las profundidades de Argentina. Once canciones con aires folklóricos de llanura y pampa y guiños a ritmos sudamericanos, guiados por un canto que declama volver a mirarnos, volver a percibirnos.

Ulises Oliva presenta el Ciclo Canciones que sirven

Se trata de un ciclo de presentaciones cuyas canciones asumen las circunstancias de la vida cotidiana desde una perspectiva reflexiva y comprometida con los sectores sociales más castigados de la sociedad. Las luchas sociales, la discriminación, el egoísmo individual, las fake news, las tramas del poder que oprime, son algunas de las temáticas que se abordan en sus letras. Siempre con tono irónico y frontal, estas canciones se proponen como humildes instancias de encuentro con la crítica y la autocrítica sin filtros, de una manera entretenida y amena.

A partir de marzo de 2022, Ulises Oliva inicia su gira por todo el país, continúa en junio para recorrer Latinoamérica y tocar en diversos países, entre ellos Ecuador y Cuba.

Nico Migliaccio presenta su álbum El duende

Nico Migliaccio está presentando El duende, el primer álbum de su etapa solista. Son siete canciones compuestas entre los años 2012 y 2013 con un sonido soft rock en el que recorre y describe diferentes pensamientos, historias y sentimientos experimentados en esos años, tal vez como diario intimo abierto a todos.

Cine

Los olvidados. Dirección: Luciano y Nicolás Onetti

Sinopsis: un grupo de jóvenes parte a las ruinas de Epecuén para filmar un documental sobre los acontecimientos que borraron del mapa a esa localidad. Ignorando las advertencias, quedan varados en el pueblo abandonado. Contrariamente a lo que pensaban, comienzan a darse cuenta de que realmente no están solos.

Gratis en CINE.AR Play

En Netflix

El proyecto Adam. Dirección: Shawn Levy

Sinopsis: Adam Reed (Ryan Reynolds) es un viajero del tiempo del año 2050 que se aventuró en una misión de rescate para buscar a Laura (Zoe Saldaña), la mujer que ama y que se perdió en el continuo espacio-tiempo en circunstancias misteriosas. Cuando su nave se estropea, Adam es enviado en espiral al año 2022. Desorientado, decide acudir al único lugar que conoce de esa época: su casa.

Esto le hará encontrarse con su yo de 12 años (Walker Scobell), con el que viajará al pasado para volver a ver a su padre (Mark Ruffalo), el cual falleció trágicamente. Este inesperado reencuentro paterno-filial en el tiempo será esencial para ayudar tanto al Adam de 2022 como al de 2050. ¿Cómo la misma persona podría tener recuerdos tan divergentes sobre su padre? A pesar de eso, los dos Reed se embarcan en una aventura en el pasado para enderezar el rumbo de todo lo que se disponía a salir mal.

Adelantos

El día que cambio la vida del Sr Odio. Adaptación y dirección: Vanessa León y Mariana Calderón.

Sinopsis: el Sr. Odio es un personaje solitario y de muy mal carácter que siempre mantiene la misma rutina diaria y no le gustan para nada los cambios. Una mañana muy temprano, se entera que un nuevo vecino, se mudará a su edificio. Esto lo altera tanto que decide oponerse a esa mudanza. Lo que no sabe es que el nuevo vecino es el Sr. Amor, un personaje completamente opuesto a él. Así, el Sr. Odio emprende un plan para atacar a su nuevo vecino y echarlo del edificio. Lo que nuestro odioso personaje no sabe, es que todo lo que intentará hacer en contra del Sr. Amor, retornará a él para cambiar su vida.

Re-Estreno: domingo 3 de abril. Funciones: domingos a las 15 horas en El Método Kairós Teatro (El Salvador 4530, Caba) Entradas en venta por Alternativa teatral.

La Floresta. Dirección: Majo Silva.

Sinopsis: una obra con perspectiva de género que indaga en situaciones que nos interpelan. Reflexiona sobre la identidad, los vínculos, los deseos en contraste entre la vida en la ciudad y un pueblo de mar. La risa deviene en llanto mientras el humor sutil se hace presente en toda la obra. Rocío parte de su departamento en el barrio de Caballito a la casa de su abuela en un balneario de Uruguay, dejando a su marido e hija en plena organización de su fiesta de 15 años. La acompaña en el viaje una caja con las cenizas de su padre…A partir de allí, los vínculos y los conflictos que de ellos se desprenden protagonizan este relato intimista donde dos mujeres serán espejadas en sus propias heridas y sueños. Rocío se cuestiona su existencia con preguntas tales como: ¿quién quiere vivir cerca de subte si puede vivir cerca de un cerro? ¿Es la costumbre una jaula?

Re-estreno: 2 de Abril a las 22:30 horas en el Teatro Gargantúa (Jorge Newbery 3653). Luego, sigue los sábados de abril. Entradas por Alternativa teatral.