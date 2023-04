Adrián Berra lanzó su cuarto disco de estudio Respirar bajo el agua: "Siento que es como volver a empezar"

Adrián Berra lanzó Respirar bajo el agua, un disco muy particular cuya estética reveló que le hace acordar a un material que nunca edité de los tiempos donde iba al secundario.

Adrián Berra lanzó su cuarto disco llamado Respirar bajo el agua en todas las plataformas digitales. El artista argentino preparó este material durante aproximadamente un año, cuya estética reveló que entre tapa del disco y nombre es muy parecida a un primer disco que nunca editó cuando egresó de la secundaria. "Es como volver a empezar pero desde otro lugar", expresó.

En diálogo con El Destape, Adrián Berra brindó sus sensaciones sobre la puesta en marcha de Respirar bajo el agua, que tiene colaboraciones con Aínda, El Plan de la Mariposa, Elena Roger y Noelia Recalde. "Estoy con muchas ganas y también observo un poco menos de ansiedad que cuando saqué los discos anteriores, eso me gusta. Que sea el cuarto disco es significativo porque no es el primero, y tampoco es que ya tenes mil discos encima", sostuvo.

Adrián consideró que está en una "segunda primera etapa" y destacó no perder la constancia con la música: "Me siento con entusiasmo, con más recursos en general que cuando empecé y al mismo tiempo siendo muy conciente de no perder la frescura que a veces puede ser el riesgo que uno corre cuando van pasando los años". El proceso del disco fue grabar casi todo en tan solo seis días en el estudio Sonorámica, lo dejó descansar un tiempo "para tener otra perspectiva" y luego retomó la última parte del mismo.

"Ahora que está terminado, por un lado es como un pequeño duelo de que ya está, ese proceso creativo llegó a su fin pero está bueno que se abre rapidamente otro proceso que es el de los shows en vivo y salir a tocarlo así que todo bien", indicó. En el 2022 tocó mucho afuera y explicó por qué tomo esa decisión: "Era un momento de transición también, con el disco en puerta pero decidí salir a tocar sólo durante el año justamente para poder plasmar un contraste con lo que se viene este 2023".

En el transcurso de este año tiene en mente realizar un concierto de presentación de disco bajo un formato que será el elegido para hacer una gira. "Lo que puedo decir es que mis canciones tienen su búsqueda y es auténtica. Siento un recorrido muy personal y artesanal desde el primer disco hasta ahora, creo que fue cambiando el punto de perspectiva de lo que fui haciendo y para mi eso es valioso. Espero que para los demás también lo sea", manifestó Adrián.

Kike Passo lanzó un adelanto de su nuevo disco El Mensaje: "Me siento muy inspirado"

Kike Passo se encuentra en plena composición de su nuevo disco llamado El Mensaje que será lanzado a través de todas las plataformas digitales próximamente. En este contexto, sacó un adelanto llamado El Zorzal con videoclip y se prepara para tocar en vivo. "Con muchas ganas de volver al ruedo de tocar", expresó.

En diálogo con El Destape, Kike Passo reveló cómo está artísticamente y qué metas tiene por delante en este 2023. "Desde que salió La Vertical no paré de imaginarme en el escenario de vuelta presentando canciones nuevas y viejas que he escrito para mi exbanda Místicos, las cuales ya han migrado a mi nombre para volcarlas al repertorio", sostuvo.

El músico se codeó con artistas como Pato Sardelli de Airbag y Diego Castellano y Gustavo Iglesias de Babasónicos, por lo que manifestó qué significó su vínculo con ellos. "Realmente estoy muy agradecido. Fueron los primeros en cagarme a pedos, en decirme qué debía hacer o buscar la mejor versión y no ir por lo primero que venga, sino experimentar más y jugar con las estructuras para sorprenderse a uno mismo y al oyente", recordó.