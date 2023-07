100 funciones y 100 mil espectadores: Nico Vázquez celebró el éxito de la obra Tootsie

Nico Vázquez se encuentra en plena funcion de la obra de teatro Tootsie con un récord absoluto. Los números del actor alejado del mundo de la televisión.

Nico Vázquez se encuentra alejado del mundo de la televisión para abocarse a un proyecto que lo tiene muy ocupado. Se trata de la obra de teatro Tootsie que se lleva adelante en el escenario del teatro Lola Membrives ubicado en avenida Corrientes 1280 con un gran récord: cumplió 100 funciones y 100 mil espectadores con todas las localidades agotadas desde su estreno.

El actor de 45 años vive un buen momento en el rubro teatral con Tootsie, la obra que se remonta al personaje que interpretó Dustin Hoffman en la película Sidney Pollack. El rol protagónico lo comparte junto a Julieta Naír Calvo y un amplio elenco actoral. En la noche del domingo 2 de julio, Vázquez celebró un número inesperado.

Cumplió 100 funciones y 100 mil espectadores con Tootsie, cuyas funciones estuvieron siempre agotadas desde la primera fecha de lanzamiento. Cabe destacar que la obra teatral es dirigida por Mariano Demaria y sin compromisos televisivos, el actor apostará al teatro en este 2023.

Sinopsis de Tootsie

Tootsie es la historia de un actor arrogante y egocéntrico, quien no encuentra trabajo porque nadie lo soporta. Decide entonces presentarse a un casting para actrices y logra quedar como la co-protagonista femenina., pero se enamora de su compañera de reparto. Entonces deberá encontrar la mejor forma de develar su mentira, porque él ha sido mejor hombre como mujer de lo que alguna vez fue con una mujer como hombre.

Cómo sacar las entradas para ver a Nico Vázquez al teatro

Las entradas para ver Tootsie se pueden sacar a través del sitio web plateanet.com. Los precios de las localidades rondan entre los $7000 y $12000.

La revelación de Nico Vázquez sobre su intimidad con Gime Accardi

Nicolás Vázquez es muy unido a su pareja, la actriz Gimena Accardi, y los dos se muestran muy compañeros en las redes sociales, donde publican con regularidad postales familiares. En las últimas horas, el actor de Tootsie -la obra teatral basada en la película norteamericana protagonizada por Dustin Hoffman- abrió su corazón para contar lo que significa su novia en su vida y reveló un desconocido aspecto de la intimidad en la pareja.

Invitado a Noche al Dente (América TV), Vázquez conversó con el conductor Fernando Dente y cuando este preguntó por la vida sexual con su pareja, la actriz Gimena Accardi, el actor declaró: “Ahora estoy más apagado porque con ocho funciones la libido se baja un poquito. Pero sí, soy muy sexual, lo reconozco. Y ella también, va para adelante".

Luego explicó qué significa para él Gimena Accardi y señaló: “Es mi equilibrio, es el amor. Nos complementamos. Siento que cuando estamos juntos... cuando la tengo cerca, soy mejor. Me siento completo, me siento bien. Nos elegimos”.

“Dentro de poco vamos a cumplir 16 años juntos, que es un montón. Nos han pasado cosas muy fuertes y muy hermosas, otras no tan hermosas. Eso siempre nos unió y no es poca cosa. Todos los días le encuentro algo nuevo a la relación, al amor. Es difícil que yo pueda identificarla de una sola forma. Vos me preguntas qué es el amor, y es Gime”, cerró, muy emocionado.