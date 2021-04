The Mitchells vs The Machines, excelente comedia animada que se estrenó en Netflix.

Cine The Mitchells vs The Machines - En Netflix La familia Mitchell emprende un viaje por carretera para acompañar a Katie en su primer día de universidad. Lo que arranca como un apacible recorrido de risas y disfrute se ve interrumpido por una inesperada rebelión tecnológica. Un apocalipsis de robots. ¿Podrán los Mitchell salvarse y convertirse en los héroes del mundo? Teatro Homenaje a José María Marcos - En la web de Timbre 4 Ante la reciente pérdida del actor José María Marcos, el espacio teatral Timbre 4, liderado por el reconocido Claudio Tolcachir, subió en línea y por tiempo determinado cinco obras de teatro abiertas a todxs, en Youtube. En El Destape recomendamos Tercer Cuerpo, dirigida por Tolcachir, Sinopsis: Cinco vidas, cinco deseos de amar, cinco personas incapaces. Mientras tanto se vive, se trabaja, se intenta. Miedo a no ser, miedo a que sepan quien soy. Miedo e incapacidad. La historia de querer y no saber qué hacer. La historia de un intento absurdo. y subir las escaleras. Y querer vivir cada día a pesar de todo. MÁS INFO Series Dexter revela el primer trailer de su temporada 9 Música El Cachivache Tango Orquesta presenta El sueño del pibe, un videoclip en homenaje al fallecido Diego Armando Maradona Fiestas virtuales Fiesta Bresh gratis y por Youtube La fiesta Bresh, una de las más convocantes para los jóvenes en Argentina, volverá a realizarse de forma virtual a partir de este sábado a las 23 desde Miami y podrá verse en vivo a través de su canal de YouTube y en su cuenta oficial de la red social Instagram de forma gratuita. Series Punto de quiebre Cuatro historias de amor contadas en los puntos de quiebre de la relación: el incómodo y romántico momento de la primera cita y el tragicómico y cruel momento del corte de la relación. La realidad virtual permite vivenciar en primera persona esas escenas que nos cuentan distintas versiones del amor.