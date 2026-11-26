Después de años intentando ganarse la confianza de su suegro, Greg Focker tendrá que ocupar un lugar que conoce demasiado bien: el de padre desconfiado frente a la pareja de su hijo. Con ese cambio de roles y la incorporación de Ariana Grande, la familia regresa a la pantalla grande en Focker In-Law, estrenada en los cines argentinos este jueves 26 de noviembre.

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La comedia reúne otra vez a Ben Stiller y Robert De Niro, 26 años después de que empezara la historia de Greg y Jack Byrnes. Para quienes quieran recuperar sus desencuentros antes de ir al cine, hay tres películas anteriores, estrenadas entre 2000 y 2010. No es indispensable verlas para acercarse a la nueva historia, pero hacerlo permite conocer la relación entre los personajes y reconocer las referencias a las entregas previas que, según la producción, aparecen en el nuevo filme.

La saga protagonizada por Stiller y De Niro comenzó con Meet the Parents y continuó con Meet the Fockers y Little Fockers. La nueva película es la cuarta entrega. El orden recomendado para recorrerla es el mismo de estreno:

Meet the Parents (2000)

Sinopsis: Greg Focker, un enfermero enamorado de Pam Byrnes, planea pedirle matrimonio. Antes, deberá pasar un fin de semana con la familia de su novia y conseguir la aprobación de Jack, su futuro suegro y exagente de la CIA.

La visita se convierte en una sucesión de accidentes y situaciones incómodas. Cuanto más intenta Greg causar una buena impresión, más motivos encuentra Jack para desconfiar de él. La película dirigida por Jay Roach presenta el famoso “círculo de confianza” y establece la relación entre ambos personajes que atraviesa el resto de la saga.

Meet the Fockers (2004)

Sinopsis: después de superar el primer encuentro con los Byrnes, Greg y Pam se preparan para una nueva prueba familiar: sus padres van a conocerse. Jack y Dina viajan para encontrarse con Bernie y Roz Focker, interpretados por Dustin Hoffman y Barbra Streisand.

Las diferencias entre la familia relajada de Greg y los más estructurados Byrnes no tardan en generar tensiones. De nuevo bajo la dirección de Jay Roach, la segunda película amplía el conflicto entre suegro y yerno para convertirlo en un choque entre dos familias con maneras muy distintas de vivir.

Little Fockers (2010)

Sinopsis: Greg y Pam ya están casados y tienen dos hijos. Aunque el vínculo con Jack parece haber mejorado, Greg enfrenta otra prueba cuando su suegro empieza a evaluar si está preparado para asumir un papel central en la familia.

En medio de los preparativos para el cumpleaños de los chicos, un trabajo adicional de Greg para una compañía farmacéutica vuelve a despertar las sospechas de Jack. La reunión familiar se llena de malentendidos y la confianza entre los dos vuelve a ponerse en juego. La tercera entrega fue dirigida por Paul Weitz y suma a Jessica Alba al elenco.

De qué trata Focker in law, la película con Ariana Grande

En la cuarta entrega, los hijos de Greg y Pam ya son adultos. Para celebrar el cumpleaños número 80 de Jack, Henry -interpretado por Skyler Gisondo- llega a la reunión familiar con su nueva novia, Olivia, el personaje de Ariana Grande. Mientras el resto de la familia recibe bien a la joven, Greg empieza a desconfiar de ella. La situación se complica cuando Henry revela que piensa pedirle matrimonio: convencido de que Olivia manipula a su hijo, Greg se propone investigar sus verdaderas intenciones. Así, el hombre que durante años tuvo que lidiar con las sospechas de Jack se encuentra repitiendo, a su manera, esa dinámica. También regresan Teri Polo como Pam, Blythe Danner como Dina y Owen Wilson como Kevin. Entre las incorporaciones están Beanie Feldstein, como Samantha, la hija de Greg, y Eduardo Franco, como su novio.

La dirección está a cargo de John Hamburg, coguionista de las tres películas anteriores. En el material de prensa de la producción, el realizador explicó que el paso del tiempo fue decisivo para volver a la historia: “Ahora Greg está en el lugar de Jack”.