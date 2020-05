Picante declaración de Verónica Llinás acerca de la situación de actores y actrices en plena cuarentena

La actriz y humorista Verónica Llinás relató el dramático momento que vive el rubro de los artistas audiovisuales, en una entrevista desde su casa. Fiel a su estilo filoso, la actriz aprovecha este período de cuarentena para desarrollar personajes en su Instagram oficial. "No se puede mantener la cuarentena haciendo ficción", afirmó.

En un reportaje con Bendita TV, Llinás "invitó" a los televidentes a su casa y describió su personaje de humor con el que conquistó las redes sociales. "Es una mujer que no ha hecho nada en su vida, y no sabe cómo funciona el lavarropas o la heladera, o hacerse un huevo frito o arroz hervido. Me parece que es muy rico ese mundo para fantasear muchísimas cosas, y también para reírse de uno mismo. Yo también soy un poco esa, obviamente está exagerado eso, como también el rol de clase. Yo sé que toda la gente no es así, pero cuando uno hace humor exagera todo", expresó.

Luego, ante una pregunta de la panelista Mercedes Ninci, la actriz se metió de lleno en la disputa de el trabajo de los artistas en medio de la crisis. "No se puede mantener la cuarentena haciendo ficción, si tenés una escena de acercamiento o de beso no se podría hacer. Tal vez se podría inventar algo para reactivar la actividad respetando las medidas de aislamiento y todo eso. Tenemos que estar reinventándonos todo el tiempo", sentenció.

Previo al brote de coronavirus en Argentina, Verónica Llinás se encontraba realizando la segunda temporada de "Carcajada salvaje" junto a Darío Barassi, en el Multitabarís Comafi. En cine, una de sus últimas apariciones fue en "La odisea de los giles", la adaptación cinematográfica de la novela de Eduardo Sacheri "La noche de la usina".