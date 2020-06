Cazzu reaccionó furiosa contra una fake news que decía que contrajo coronavirus

En las redes cicrculó la versión de que la cantante de trap, Cazzu, era un caso positivo de coronavirus. Por eso, la artista desmintió los rumores y advirtió que podría llevar a la Justicia a quienes le hicieron pasar un mal momento tanto a ella como a su familia.

Este martes, Twitter amaneció con la repercusión de una noticia que aseguraba que Cazzu tenía COVID-19 y era tendencia el hashtag #FuerzaCazzu. Pero todo fue una fake news.

"Estaba durmiendo y me llama todo el mundo súper asustado porque a alguien se le ocurrió sacar una noticia que dice que yo tengo coronavirus. No sé qué les pasa en la cabeza. Están muy aburridos, la cuarentena les está haciendo mal. Es muy grave lo que hacen", expresó la trapera a través de historias en su cuenta de Instagram.

Tras aclarar que está sana, arremetió contra aquellos difundieron la noticia falsa: "Estoy bien, estoy en mi casa, no me pasa nada, no me hice el test, no estoy enferma, no salgo. No tengo COVID-19", aclaró y agregó: "¿Quieren que mi familia se muera de un susto? Yo estoy en Buenos Aires y toda mi familia en Jujuy".

En ese sentido, aclaró que iniciará acciones legales contra "los medios de comunicación y las revistas" que dieron por cierta la información sin chequear. "Todos demandados, los que hayan compartido la noticia, la gente que haya impulsado la noticia, todos demandados", manifestó.

También utilizó su cuenta de Twitter para hacer un descargo al respecto: "La gente se muere a causa de este virus y hay quienes se atreven a elaborar noticias falsas con la gravedad que eso implica. Para los que están preocupados no tengo Covid-19 por lo que la noticia es falsa. Gracias".