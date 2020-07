Andy Kusnetzoff con coronavirus: ¿se termina la TV con invitados?

Andy Kusnetzoff se contagió de coronavirus y reavivó un debate sensible para los canales de televisión: ¿son realmente imprescindibles los programas que llevan invitados al piso?. La "batalla contra el enemigo invisible" como lo graficó Alberto Fernández ingresó a los medios de comunicación. La noticia del contagio del conductor del popular ciclo de los sábados en Telefé, "Podemos Hablar", reavivó la polémica en el mundo del espectáculo por los ciclos con visitas.

El caso de Kusnetzoff no fue el primero en Telefé que ya cuenta con varios integrantes de su grilla infectados de COVID-19. Las alarmas surgieron cuando en otro programa de la señal, "El Precio Justo", la conductora Lizi Tagliani, varios invitados y trabajadores del canal también fueron víctimas de la pandemia. Suspendido hasta nuevo aviso, el ciclo de entretenimientos se convirtió en la primera baja de Telefé.

En tanto, América, El Nueve, Artear y otras señales también registraron casos. La ola de contagios en la televisión volvió a encender la polémica sobre el papel de la televisión en cuarentena: ¿Qué tan imprescindible puede ser una "mesaza" de sábado, sabiendo que una simple falla puede ocasionar un desastre de contagios?

"Es un momento difícil de contagio y les diría que se cuiden. Mi familia están bien, sin síntomas. Tenía mucha tos, y me agarró un cansancio en el cuerpo. Fiebre no tenía. Pero como el domingo seguía igual me fui a ver", comentó Andy en su programa radial "Perros de la Calle" (Metro). Ahora, se espera que los invitados del último "Podemos Hablar" se hagan los análisis correspondientes para determinar si contrajeron o no la enfermedad. Florencia Vigna, Christophe Krywonis, Romina Malaespina, y Benito Fernández estuvieron en la mesa junto a Andy y se teme que puedan estar infectados con coronavirus.

Desde los programas de televisión se emiten discursos que apelan a respetar las medidas sanitarias impulsadas por el Gabinete presidencial como el uso de barbijo o el distanciamiento social. Pero en la pantalla las distancias no se respetan, no hay personal con barbijos y se violan los protocolos que tanto se promueven. Es momento de repensar estas actitudes pues ya se sabe que el coronavirus ataca a todos por igual, no importa el estatus social ni la profesión que se lleve adelante. Un sistema caníbal es el que manejan los grandes ejecutivos cegados por el rating y capaces de arremeter con las normativas recomendadas. Si con el COVID-19 se quiere promover una "anti grieta" que unifique argentinos, ¿no sería bueno dar el ejemplo desde los medios y terminar con las fingidas normalidades que algunos programas impulsan?