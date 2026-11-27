Las chaskis pisan tierra escaldada, de Virginia Abello fue la obra ganadora de la séptima edición del premio literario más importante de la edición independiente. Abello es profesora de Lengua y Literatura por la Universidad Nacional de Río Cuarto, investigadora del Conicet, y autora del poemario No todas las tortugas llegan al mar (Editorial Cartografías). En 2025 fue finalista del Premio Estímulo a la Escritura. El manuscrito ganador fue reconocido con cuatro millones de pesos y la publicación en Ediciones Futurock.

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Los escritores Cynthia Rimsky, Hernán Ronsino y Roberto Chuit Roganovich fueron los encargados de la selección, entre los 8 finalistas. El Premio a la Comunidad Lectora, que se entregó por primera vez, se lo llevó María Márquez.

"Con un lenguaje que destaca por su poética y unas frases envolventes como el fuego que amenaza a las comunidades ("alrededor nuestro/este campo/ hecho de fuego"), Las chaskis va construyendo un universo narrativo que trae el eco de algunas tradiciones literarias e incorpora legados profundos de la cultura latinoamericana: muchas voces perseguidas y negadas; saberes, ecos, subjetividades que se despliegan en una tensión entre la comunidad integrada a la naturaleza y un autoritarismo despiadado, que amenaza de raíz con las raíces. Con personajes entrañables como Rayita, Cluclú, la Suyai Machi o el Desgarbado, la novela se distingue por la construcción de un estilo que pone a la memoria oral, a la naturaleza y a la vida en comunidad como el eje de la trama”, expresó Hernán Ronsino sobre la novela ganadora.

Para Cynthia Rimsky: “El aspecto más destacado de la novela es su hibridez. Las chaskis pisan tierra escaldada no se agota en la combinación de distintos géneros literarios, como la poesía, el relato, la crónica, el documento, sino que está presente en un refinado trabajo del lenguaje. Un lenguaje hecho de capas”.

“En la novela vimos un camino potable que puede generar lectores. A mi me resultó satisfactoria no solo por mi vida como escritor sino también como lector. Descubrir lo que escribe otra gente acerca del mundo en que habitamos es muy interesante”, manifestó por su parte Roberto Chuit Roganovich.

GANADORES ANTERIORES

2025: El camino de la santidad, de Lucía Alba Ferrara

2025: Las inútiles, de Nubia Bado.

2024: San José dormido, de José Ignacio Scasserra

2024: Antártida. El viaje de una cobarde, de Luz Pearson (primera mención)

2023: La pájara, de Juan von Zeschauschau

2022: Quiebra el álamo, de Roberto Chuit Roganovich

2022: Mundo orco, de Jimena Néspolo (primera mención)

2021: Ovejas, de Sebastián Ávila

2021: La viuda del diablo, de Romina Tamburello (primera mención)

2019: Donde mueren las mariposas, de Belén Longo

2019: Lo que nos queda del amor, de Juan Cruz Bergondi (primera mención)