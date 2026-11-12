La conmovedora despedida del Chaqueño Palavecino tras la muerte Marcos Camino: “Hasta siempre”

El Chaqueño Palavecino despidió con afecto a Marcos Camino tras conocerse la noticia del fallecimiento del histórico acordeonista y fundador de Los Palmeras a los 76 años. El referente del folklore argentino utilizó sus redes sociales para expresar su pesar ante la partida de una figura fundamental de la música popular nacional y enviar sus condolencias al entorno cercano del artista santafesino.

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El músico tropical fue hallado sin vida en su estudio de grabación de la ciudad de Santa Fe, según reportaron diversos medios locales. Su partida generó una inmediata reacción de dolor en distintos ámbitos de la cultura argentina, donde colegas y seguidores destacaron el legado artístico construido a lo largo de toda su vida.

"Gracias por llenar de alegría y música nuestros corazones. Un fuerte abrazo a su familia y amigos en este momento. Hasta siempre, maestro", escribió el cantante de Amor Salvaje y La Ley y la Trampa en su cuenta oficial de Instagram, en un posteo con una imagen junto a su colega.

Marcos Camino desarrolló una carrera superior a los cincuenta años como el motor musical y fundador de Los Palmeras. El sonido característico de su acordeón definió la identidad sonora de la banda y resultó determinante para que la cumbia santafesina trascendiera las fronteras provinciales hasta instalarse como un fenómeno masivo en todo el territorio argentino, con éxitos que lograron atravesar distintas generaciones.

El Chaqueño Palavecino y Marcos Camino.

El artista había anunciado en febrero de este año su retiro definitivo de los escenarios a raíz de cuestiones vinculadas a su edad y a su estado de salud. Aquella determinación ocurrió meses después de la salida de Cacho Deicas en 2025 y representó el final de un ciclo histórico para la agrupación, que debió iniciar un proceso de reorganización interna bajo una nueva conducción para continuar con su actividad.

Dolor en la música por la partida de Netinho

El ámbito de la música latinoamericana atraviesa horas de duelo tras confirmarse el fallecimiento de Ernesto de Souza Andrade Júnior, artista reconocido internacionalmente como Netinho. El referente del género axé murió este martes a los 60 años en un hospital de Salvador de Bahía, ciudad donde permanecía internado mientras enfrentaba un linfoma no Hodgkin diagnosticado en marzo de 2025.

Netinho fue el autor e intérprete de la icónica canción La isla del sol (Milla) y desempeñó un papel central en la expansión de los ritmos festivos del nordeste brasileño fuera de su país. Su carrera adquirió relevancia masiva durante la década de 1990, consolidándose como uno de los máximos exponentes de la movida tropical que encabezó convocatorias en estadios, celebraciones de carnaval y rankings radiales en toda la región.