Una pareja gay vive una pesadilla en Llaman a la puerta, la nueva película de terror de M.Night Shyamalan

El respetado cineasta indio estadounidense afina detalles para el lanzamiento de su nueva película de terror sobrenatural, protagonizada por Jonathan Groff y Dave Bautista.

M. Night Shyamalan regresará a la pantalla grande con Llaman a la puerta, adaptación de la novela publicada por Paul Tremblay en 2018 La cabaña del fin del mundo. Y aunque no será hasta el 2 de febrero de 2023 cuando se estrene la nueva cinta del realizador responsable de títulos como Sexto Sentido, The Village, Glass o Old, para calentar motores Universal lanzó un primer y asfixiante tráiler del filme.

Este adelanto, de casi tres minutos de duración, muestra cómo unos padres y su hija emprenden unas vacaciones en una cabaña alejada de todo. Sin embargo, lo que iban a ser unos días de descanso en familia, pronto se convertirán en una auténtica pesadilla cuando cuatro completos desconocidos armados los conviertan en sus rehenes. Pero, fiel a su fama de dar siempre una vuelta de tuerca más a sus historias, estos cuatro secuestradores aseguran tener un importante propósito: evitar el apocalipsis.

Así, están convencidos de que la llegada de esta familia al lugar en el que se encuentran fue predestinada para tomar una imposible y traumática decisión que evitará el fin del mundo. Shyamalan reincide en el thriller psicológico con esta cinta en la que, además de dirigir, también firma su guion junto a Steve Desmond y Michael Sherman. Y estará producida por Blinding Edge Pictures en asociación con FilmNation Features y Wishmore Entertainment. Dave Bautista (Dune, Guardianes de la Galaxia), Jonathan Groff, (Mindhunter, Looking), Ben Aldridge (Fleabag), Nikki Amuka-Bird (Persuasión), Abby Quinn (Mujercitas), Rupert Grint (la saga Harry Potter) y la debutante Kristen Cui, lideran el reparto.

A la espera de precisiones sobre el estreno y declaraciones de Shyamalan, la sinopsis oficial detalla: "Durante unas vacaciones en una cabaña alejada de todo, una chica y sus padres se convierten en rehenes de cuatro desconocidos armados que obligan a la familia a tomar una decisión imposible para evitar el apocalipsis. Con acceso limitado al mundo exterior, la familia deberá decidir que creer antes de que todo esté perdido".

La última película del controvertido director fue Old, que se centra en una familia que, durante unas vacaciones, opta por pasar un tiempo en un paraíso tropical. Sin embargo, pronto descubrirán que aquella playa lejana, en la que sólo proyectaban pasar unas horas de relajación, comienza a hacerles envejecer con gran rapidez, al grado de reducir la vida de todos a una cuestión de horas.