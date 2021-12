Tom Holland criticó la postura de Martin Scorsese hacia las películas de Marvel

El actor que encarna al actual Spider-Man del Universo Cinematográfico Marvel disparó contra el avezado cineasta Martin Scorsese, una de las voces más críticas de las películas de súper héroes.

En 2019, el experimentado director Martin Scorsese dejó asentado su profundo disgusto con las películas del Universo Cinematográfico Marvel y el género de súper héroes, abriendo una polémica entre fundamentalistas de estas cintas y personas que le daban la razón al creador de Toro salvaje, Taxi driver, Cabo de miedo y Goodfellas, entre otros grandes filmes. Y fue Tom Holland -quien goza del éxito que le trajo ser Spider-Man: No Way Home- quien cruzó esta postura con una picante declaración que reavivó las llamas del conflicto.

"Puedes preguntarle a Scorsese '¿Te gustaría hacer una película de Marvel?' Pero no sabe cómo es porque nunca ha hecho una", manifestó Holland en conversación con The Hollywood Reporter. Y, contundente, agregó: "He hecho películas de Marvel y también películas que han estado en la conversación en el mundo de los Oscar, y la única diferencia, en realidad, es que una es mucho más cara que la otra".

Por último, lanzó un breve pero contundente mensaje para Scorsese: "Pero la forma en que analizo el personaje, la forma en que el director marca el arco de la historia y los personajes, es todo lo mismo, solo que se hace en una escala diferente. Así que creo que son verdaderas obras de arte".

Las declaraciones de Martin Scorsese

Años atrás, el mítico cineasta aseguraba, sobre las películas que componen el taquillero UCM: "No las veo. Lo he intentado, ¿sabes? Pero eso no es cine. Sinceramente, lo más parecido a ellas que puedo pensar, pese a lo bien hechas que están, con los actores haciendo lo mejor que pueden bajo esas circunstancias, son los parques de atracciones. Eso no es cine de seres humanos intentando expresar experiencias emocionales y físicas a otro ser humano".

Directores como Denis Villeneuve (Dune, Arrival, Prisioners) y James Cameron (Avatar, Titanic, Terminator) se manifestaron a favor de Scorsese, mientras que otros como Pedro Almodóvar (Volver, Todo sobre mi madre, Atame, Mujeres al borde del ataque de nervios, Dolor y gloria) se manifestaron a favor de Marvel. Puntualmente, el director español elogió la nueva cinta de Spider-Man y, si bien no se considera un "espectador natural" de estas películas, argumentó que "los blockbusters son los grandes salvadores de la industria".