"Fragmentos de una mujer": la película con la que Netflix aspira arrasar en los premios Oscar.

Este jueves Netflix lanza su película más importante de enero, el drama "Fragmentos de una mujer", con la que buscará arrasar en los premios Óscar. Cosa que podría suceder dado el buen recibimiento que tuvo en la crítica especializada. El drama protagonizado por Vanessa Kirby y Shia LaBeouf narra la historia de una pareja que pierde a su hijo durante el nacimiento.

Dirigida por el húngaro Kornél Mundruzcó y escrita por Kata Weber, "Fragmentos de una mujer" cuenta la historia de Martha (Vanessa Kirby) y Sean (Shia LaBeouf), que forman una pareja residencia en Boston, Massachusetts, Estados Unidos, y quienes esperan a su primer hijo. Sin embargo, el día del nacimiento se convierte en tragedia cuando su primogénito fallece. El suceso provoca que los protagonistas, además de enfrentar su pérdida, se enfrenten legalmente a la matrona que atendió a Martha durante el parto.

Además de la pareja protagonista, el elenco se completa con Ellen Burstyn (Elizabeth), Molly Parker (Eva, la matrona), Sarah Snook (Suzanne), Iliza Shlesinger (Anita), Benny Safdie (Chris). Un dato no menor es que las primeras críticas de portales y medios estadounidenses señalan que la interpretación de Kirby merece varias nominaciones a la temporada de premios.

"Pieces of a Woman' es una pieza de la actuación, punto. Vanessa Kirby es el centro de esta película y es excepcional", dijo Amy Nicholson de 'FilmWeek' en el sitio "Rotten Tomatoes", una de las webs más consultadas a la hora de agrupar críticas de cine y series. La película estrena el jueves 7 de enero y la valoración total de dicho sitio es del "78% de aceptación por el lado de la prensa".

El escándalo con Shia LaBeouf

Sin embargo, no todo es bueno en vísperas del estreno de la cinta debido a la reciente demanda contra el actor Shia LaBeouf que presentó la cantante FKA Twigs. En dicho informe remarca que el actor la maltrató física y emocionalmente durante el año que estuvieron juntos. La directora del largometraje "Honey Boy", la película autobiográfica de LaBeouf, apoyó públicamente a Twigs.

En la demanda, FKA Twigs acusa al actor de "Transformers" de “abuso constante” -incluyendo agresión sexual y física- de infligir angustia emocional y contagiarle una enfermedad de transmisión sexual. De momento, Shia LaBeouf solo respondió a través de un comunicado publicado en The New York Times donde afirma que “no tiene excusas para su alcoholismo o agresión, solo racionalizaciones”. Admite haber sido abusivo con él mismo y otras personas a su alrededor durante años. “Me siento avergonzado de esta historia y pido perdón a aquellos que lastimé. No hay nada más que pueda decir”, afirmó.

De hecho, en el sitio dedicado a la campaña "For your consideration" (que hacen los estudios para proponer a la Academia actores, actrices y películas para considerarlas de cara a las nominaciones a los Óscar) el nombre de Shia LaBeouf fue borrado por completo, a pesar de ser coprotagonista en una de las películas más resonantes y con más chances de aspirar a un lugar entre las elegidas.