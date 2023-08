Se filtró una impactante foto de Nicolas Cage pelado y "triste"

El popular actor fue capturado por las cámaras y llamó la atención por su look fuera de lo usual.

Nicolas Cage tiene un nuevo proyecto en marcha luego de la celebrada película de acción El peso del talento. El ganador del Oscar en 1995 por Leaving Las Vegas protagonizará Dream Scenario, una nueva comedia de terror producida por la compañía A24 que se estrenara en el Festival de cine de Toronto de este año y en la que, según adelantó la primera imagen oficial del filme, lucirá un aspecto muy diferente.

La instantánea que se filtró en las redes muestra a Cage calvo y "triste" mientras camina por un aparcamiento casi desierto con una mochila mientras que detrás de él aparece un vehículo que con la palabra "perdedor" pintada con aerosol rosa en letras mayúsculas. Todavía no hay mucha información sobre la trama de Dream Scenario, más allá de su rocambolesca trama en la que Cage dará vida a un profesor de universidad que tiene la posibilidad de adentrarse en los sueños de los demás. Un singular personaje que termina convirtiéndose en el hombre más popular del campus.

El impactante look de Nicolas Cage en Dream Scenario, su nueva película.

El filme estará dirigido por Kristoffer Borgli, director de Sick of Myself en 2022 y junto a Cage, contara junto con un elenco que incluye a Michael Cera (Barbie), Julianna Nicholson (Blonde), Kate Berlant (No te preocupes querida) o Dylan Baker (Requiem por un sueño), Por el momento Dream Scenario no tiene fecha de estreno en cines pero se proyectará por primera vez en la gran pantalla 7 de septiembre en el marco del Festival Internacional de Cine de Toronto.

Con información de Europa Press.

La película que Nicolas Cage nunca podrá ver en su vida: "Es demasiado duro"

Uno de los últimos proyectos del ganador del Oscar al mejor actor por Leaving Las Vegas es El peso del talento, un filme en el que Cage se interpreta a sí mismo, o mejor dicho, la imagen que gran parte del público tiene de él. El actor manifestó en una entrevista a Collider no estar de acuerdo con cómo quedó retratado en el filme.

"No voy a ver nunca esa película", señaló el sobrino de Francis Ford Coppola, que, aunque aseguró que le dijeron que la película es buena, no se siente identificado con ella. "Mi representante, Mike Nilon, que también la ha producido, está muy contento, me ha dicho que al público le encantó", señaló Cage antes de aclarar: "Pero es demasiado duro para mí ir al cine y verme interpretando la versión completamente neurótica y que se deja llevar por la ansiedad que Tom Gormican tiene de mí"

Es conocido que uno de los registros más populares del intérprete es cuando se deja llevar por la histeria, dando momentos completamente delirantes en pantalla como su odisea con las llamas en Color Out of Space, su brutal final en Mandy o todas sus apariciones en Besos de vampiro. Al parecer, el director de su última película quiso explotarlo al máximo, chocando con los intereses del actor. "Yo le dije 'Tom, ese no soy yo', porque en realidad yo soy tranquilo, reflexivo y me tomo mucho tiempo para pensar", señaló el intérprete que aclaró no ser tan desquiciado como el filme quiere hacerle parecer. "Pero él me dijo, 'vale, pero el Nicolas Cage neurótico es el mejor Cage', así que le respondí, 'vale, vale, vamos con ello, haré lo que quieras'",añadió el actor.

El protagonista de la versión contemporánea de The Wicker Man concluyó la entrevista con una firme sentencia: "Yo no la voy a ver, pero espero que os guste". The Unbearable Weight of Massive Talent narra el desquiciado viaje de Nicolas Cage tratando de colaborar con la CIA al mismo tiempo que lidia con su propia familia y trata de conseguir un papel en la próxima película de Quentin Tarantino. Junto al protagonista estará un elenco formado por Pedro Pascal y Neil Patrick Harris entre otros muchos.