Se celebra un nuevo 'Día Mundial de Star Wars': ¿De dónde viene la tradición que reúne a millones de fanáticos?

Desde el estreno de la primera cinta (Episodio IV: Una Nueva Esperanza) en 1977, Star Wars se ha convertido en un fenómeno mundial que reúne a fanáticos de todas las franjas etarias. A más de 40 años del inicio de un imperio, hoy 4 de mayo se celebra el "Día Mundial de Star Wars", en honor a la obra emblema de George Lucas. ¿Cómo nace esta festividad nerd capaz de atravesar galaxias?

El fanatismo es tal que durante la fecha las redes sociales se llenan de publicaciones alusivas a las películas: cosplays, colecciones privadas, muñecos coleccionables, frases y maratones. Todo bajo el lema "Que la fuerza te acompañe" o"May the 4th be with you". Pero, ¿cómo se consolida la fecha? La historia cuenta que hace cuatro décadas en el Reino Unido, tras el estreno de la primera película (cuarta en el orden de la franquicia); precisamente un 4 de mayo de 1979, justo después de que Margaret Thatcher fuese proclamada como primera ministra británica, sus compañeros del Partido Conservador le enviaron una carta para felicitarla.

Dicha nota fue leída por el diario ‘London Evening News y en.ella, se podía leer la frase “May the 4th be with you, Maggie. Congratulations". Sus amigos aprovecharon el ‘boom’ del filme para hacer referencia y escribirle algo relacionado a ella: “Que la fuerza te acompañe Maggie. Enhorabuena”, traducido al español, pero utilizando el número cuatro como referencia a ‘la fuerza’.

Cuando los medios dieron a conocer dicha frase, los fanáticos comenzaron a celebrar el 4 de mayo, el ‘Star Wars Day’. Y con el estallido de las redes sociales lo hacen usando los hashtags #StarWarsDay y #MayThe4thBeWithYou en Instagram, Twitter y Facebook. Como la saga no discrimina, también existen comunidades que agrupan a los fanáticos del "Lado Oscuro", quienes tienen su propio festejo desde hace trece años, el día 5 de mayo (jugando con las palabras 'Sith' y 'Fifth')