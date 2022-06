Salió el primer trailer de Abracadabra 2: cuándo se estrena en Disney+

La plataforma Disney+ presentó el trailer oficial de Abracadabra 2, la secuela del clásico de 1993 con Bette Midler, Sarah Jessica Parker y Kathy Najimy.

La plataforma de streaming Disney+ lanzó el trailer oficial y la fecha de estreno de Hocus Pocus 2 (Abracadabra, en su nombre en español), la secuela de la exitosa película familiar de 1993. El filme, dirigido por Anne Fletcher, reunirá nuevamente a las actrices Bette Midler, Sarah Jessica Parker y Kathy Najimy como las hermanas Sanderson, brujas y protagonistas de esta historia.

El teaser comienza con una escena de tres adolescentes interpretadas por Whitney Peak, Belissa Escobedo y Lilia Buckingham, quienes discuten sus planes para la noche de Halloween. "Ritual de cumpleaños: maratón de películas de miedo, igual que todos los años", le dice Becca (Peak) a Cassie (Buckingham). Otra secuencia muestra a Becca e Izzy (Escobedo) visitando una tienda de magia y haciendo un ritual en un bosque. En ese momento se enciende una vela negra, aparece una grieta roja en el suelo y las chicas intentan escapar. "Escondan a los niños. Sí, Salem, hemos vuelto", afirma Winifred (Bette Midler), que está acompañada por Sarah (Sarah Jessica Parker) y Mary (Kathy Najimy).

Estrenada en 1993, la cinta de Kenny Ortega es considerada uno de los grandes clásicos familiares de los años '90. Las hermanas Sanderson no son las únicas en regresar, pues Doug Jones volverá a interpretar al zombi Billy Butcherson. Whitney Peak (Gossip Girl), Lilia Buckingham (Dirt), Belisa Escobedo (American Horror Stories), Hannah Waddingham (Ted Lasso), Tony Hale (Veep), Sam Richardson (The Tomorrow War y Good Boys), Juju Brener (Vanquish), Froy Gutierrez (Teen Wolf), Taylor Paige Henderson y Nina Kitchen. Disney+ estrenará Abracadabra 2 el próximo 30 de septiembre y no tendrá un paso por las salas de cine, ya que será un lanzamiento exclusivo en la plataforma.

En declaraciones a The Hollywood Reporter, la directora del largometraje señaló que su motivación para tomar las riendas del proyecto es que "hoy, más que nunca, la gente necesita reírse". "Es muy divertido contar con estas tres actrices increíbles para representar a estos personajes de un filme tan querida. Me siento muy agradecida de poder tener un rol en esta secuela, va a ser una propuesta para todos y todas, desde los fans que crecieron con la original hasta la próxima generación de audiencias, y realmente no veo la hora de empezar con la producción", agregó.