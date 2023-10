Sale a la luz la relación de Angelina Jolie con un chileno tras separarse de Brad Pitt

La reconocida actriz afrontará un nuevo desafío laboral que la tendrá bajo la dirección de uno de los cineastas chilenos más renombrados de la época.

Tras Jackie, Neruda y Spencer, Pablo Larraín está preparando un nuevo biopic en esta ocasión centrado en la figura de María Callas. Angelina Jolie encarnará a la cantante en una película y ya salieron a la luz las primeras imágenes de la actriz caracterizada como la mitica estrella.

La cinta, titulada María, "relata la tumultuosa, hermosa y trágica historia de la vida de la mejor cantante de ópera del mundo, reimaginada durante sus últimos días en el Paris de los años 70". La producción independiente firmó un acuerdo con el Sindicato de Actores de Cine- Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión (SAG-AFTRA) para dar inicio al rodaje, que se desarrollará a lo largo de ocho semanas en París, Grecia, Budapest y Milán.

El guión, que se escribió antes de la huelga del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA), es obra de Steven Knight. Además de Angelina Jolie, el reparto también incluye a Pierfrancesco Favino, Alba Rohrwacher, Haluk Bilginer, Kodi Smit-McPhee y Valeria Golino. "Estoy increíblemente emocionado por comenzar la producción de María, que espero que lleve la notable vida y obra de Maria Callas a audiencias de todo el mundo, gracias al magnifico guion de Steven Knight, el trabajo de todo el elenco y el equipo, y especialmente, el brillante trabajo de Angelina y su extraordinaria preparación", declaró Larraín.

En una entrevista con Deadline, Larraín ya explicó el motivo por el que la huelga de actores no afectará a la producción. "No estamos financiados por ninguno de los estudios. Es una película total y puramente independiente rodada en Europa. Entonces todo debería estar bien. Debería ser parte del grupo de películas que el SAG permite filmar", expuso el realizador.

Con información de Europa Press.

El calvario de salud de Angelina Jolie tras separarse de Brad Pitt: "A mis 48 años"

Angelina Jolie brindó una entrevista tras su separación de Brad Pitt, con quien estuvo 12 años de relación, y explicó cuál fue la razón de su paulatina salida del cine y por qué se la ve menos en la industria del entretenimiento, decisión personal que buscó conscientemente a sus 48 años. Además reveló el calvario de salud que está atravesando, hasta ahora desconocido por la prensa. "No siento que haya sido yo misma", reflexionó la reconocida actriz.

En una entrevista con Vogue, la actriz de Tomb Raider, Sr y Sra Smith y El coleccionista de huesos repasó algunos de los momentos más complicados de su vida profesional, sincerándose sobre la desaceleración que su carrera tuvo en los últimos años. "Todavía estoy entendiendo quién soy a mis 48 años. Supongo que estoy en transición como persona", indicó Jolie.

“Recientemente, pensé que me hubiera hundido en un camino mucho más oscuro si no hubiera querido vivir por ellos. Ellos son mejores que yo, porque tú quieres que tus hijos lo sean. Por supuesto, soy la madre, y espero un lugar seguro para ellos y esa estabilidad. Pero también soy de la que se ríen, y los veo tomar tantos aspectos diferentes de nuestra familia”, admitió la actriz que se divorció de forma escandalosa de Brad Pitt. "Me siento un poco deprimida estos días. No siento que haya sido yo misma durante una década. Solo acepto trabajos que no requirieran rodajes largos", agregó.

"Creo que parte de esto también fue terapéutico para mi trabajar en un espacio creativo con personas en las que confías y redescubrirte a ti misma. Espero cambiar muchos aspectos de mi vida. Y con este puedo mirar hacia adelante", admitió Angelina que ahora está enfocada en su nuevo proyecto de moda lejos de la actuación. En los últimos 10 años solo protagonizó seis películas, entre las que se destacan las dos entregas de Maléfica -donde encarnó a la villana de La Bella Durmiente-, Eternals, un fracaso de taquilla que fue su puerta de ingreso en el Universo Marvel, y su participación como actriz de voz en las películas de Kung Fu Panda.