Rob Zombie dirigirá una película sobre la icónica comedia Los Munsters

La popular serie Los Munsters está basada en una familia de monstruos de Transilvania que se mudaba a los suburbios de California, inspirada en su momento en el éxito de Los Locos Addams.

El músico de heavy metal y director de películas de terror Rob Zombie confirmó que su nueva película será una nueva versión de la serie televisiva de los '60 Los Munsters.

"¡Los rumores son ciertos! ¡Mi próximo proyecto cinematográfico será el que llevo 20 años persiguiendo! ¡Los Munsters! ¡Estén atentos para conocer detalles interesantes a medida que avanzan las cosas! ", escribió el artista en su cuenta de Instagram.

Aunque no brindó más precisiones, algunos medios especializados de Hollywood especulan que Jeff Daniel Philips y Sheri Moon Zombie, sus actores fetiches, serán de la partida. Además de tener presentes también los nombres de habituales del director como Richard Brake y Daniel Roebuck, y la comentada participación de la mítica Cassandra Peterson (Elvira), cabe destacar que hay rumores que señalan que el rodaje pudo comenzar el pasado mayo.

El líder de la banda White Zombi es un reconocido fan de esta serie, tal como se evidenció en la reedición en blu-ray de la serie de 1965, en donde apareció realizando comentarios. Desde 2003, el músico lleva adelante una importante carrera como director de filmes de terror, con títulos como The Lords of Salem y 1000 Cuerpos, entre otros.

Los Munsters fue una popular serie basada en una familia de monstruos de Transilvania que se mudaba a los suburbios de California, inspirada en su momento en el éxito de La Familia Addams. La trama de la serie sigue a la familia Munster, que se considera a sí misma gente de la clase trabajadora. Herman, como muchos maridos de la década de 1960, es el único asalariado en la familia, aunque Lily y el abuelo hacen intentos (de corta duración) de ganar dinero de vez en cuando. Mientras que Herman es el jefe de familia, Lily también toma muchas decisiones. En su mayoría los miembros de la familia son criaturas sobrenaturales, a excepción de la sobrina Marilyn, que es "normal".

Los disfraces y las apariciones de los miembros de la familia Munster que no sean Marilyn se basaron en los monstruos clásicos de las películas de Universal Studios de los años 1930 y 1940 y la comedia televisiva se convirtió en un éxito de la década, tuvo dos temporadas con un total de 70 episodios y, a su término, dos películas exitosas: Munster, Go Home (1966) y The Munster's Revenge (1981).