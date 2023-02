Ricardo Darín tuvo su momento cholulo con Tom Cruise y se sacó una foto en la previa a los Oscar

Ricardo Darín protagonizó un icónico momento durante el almuerzo previo a la gala de los Oscars y aprovechó para sacarse una foto con Tom Cruise, actor de Top Gun: Maverick.

Ricardo Darín, Santiago Mitre y todo el equipo detrás de Argentina, 1985 están disfrutando las mieles del éxito por las premiaciones que está acumulando el filme nominado a Mejor película internacional en la próxima gala de los Oscars, el domingo 12 de marzo. Y durante un almuerzo de los nominados, previo a la fiesta más importante del cine, el actor de El hijo de la novia y El secreto de sus ojos, entre otros éxitos, aprovechó para sacarse una foto con la estrella de Hollywood Tom Cruise, nominado por Top Gun: Maverick.

En el almuerzo para nominados a los Oscars en el Hotel Beverly Hilton, en Beverly Hills, Los Ángeles, el actor y el director de Argentina, 1985 se cruzaron con celebridades de la talla de Brendan Fraser, Guillermo del Toro, Cate Blanchett, Steven Spielberg y con Tom Cruise, celebridad elegida por Darín y Mitre para un "momento cholulo" que recorrió el mundo. "Con Ricardo Darín no pudimos decir que no", expuso el director de Pequeña flor, El estudiante y La patota en sus historias de Instagram, junto a la fotografía con la estrella de cine.

La foto de Ricardo Darín, Santiago Mitre y Tom Cruise en el almuerzo previo a los Oscars.

Además, Darín y Mitre se sacaron una foto con Austin Butler, nominado a Mejor actor por haber encarnado a Elvis Presley en la biopic sobre "El Rey" del rock. Los Oscars serán el próximo domingo 12 de marzo en el teatro Dolby Theatre de Los Ángeles. Argentina, 1985 se convirtió en la octava película nacional que es candidata a ganar un Premio Oscar. De las siete anteriores, dos resultaron ganadoras: La Historia Oficial (1985) y El secreto de sus ojos (2009).

Contra qué películas compite Argentina, 1985 en los premios Oscar

El filme dirigido por Santiago Mitre competirá con los filmes All quiet in the western front, de Alemania; Close, de Bélgica, EO, de Polonia, y The quiet girl, de Irlanda en la categoría de los Oscar que premia a las mejores películas de habla no inglesa. La película de Mitre, la más vista en el año del cine nacional, está inspirada en la historia real de los fiscales Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo -interpretados por Darín y Lanzani, respectivamente-, que en 1985 llevaron adelante el juicio a las juntas de la última dictadura militar.

"Con Mariano Llinás vimos el humor que se podía introducir en la caracterización de Strassera durante los primeros minutos de la película era una forma de desarmar el prejuicio y hacer que el espectador entrase más relajado a la dureza que iba a venir. Además, el mismo equipo de la fiscalía se manejó con humor como una barrera frente al horror que se estaba oyendo en la sala de audiencia", indicó Santiago Mitre en una conferencia de prensa por la película, meses atrás, y la construcción del personaje encarnado por Darín.