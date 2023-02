Revelaron la trama de El Planeta de los Simios 4 faltando un año para su estreno

El cuarto episodio de la franquicia El Planeta de los Simios ya tiene trama oficial y un nuevo fichaje a un elenco que sigue creciendo.

20th Century Studios ya está trabajando en la cuarta entrega de El Planeta de los Simios, un filme titulado Kingdom of the Planet of the Apes que cuenta con Wes Ball, responsable de la trilogía de Maze Runner, como director, y una trama recientemente anunciada. Los detalles de la historia que funcionará como continuación a War of the Planet of the Apes, que culminó con la muerte de César (Andy Serkis) y el nacimiento de una sociedad de simios.

Freya Allan, Owen Teague, William H. Macy Peter Macon, Eka Darville y Kevin Durand forman parte del elenco que sumó a Dichen Lachman al elenco -en un rol desconocido- tal como señala The Hollywood Reporter, La intérprete es conocida por su papel de la señora Casey en la serie Severance. Además de aparecer en Severance, que ya renovó por una segunda temporada en Apple TV+, Lachman trabajó anteriormente en producciones como Jurassic World: Dominion, Animal Kingdom, Altered Carbon, Supergirl o Shameless.

Kingdom of the Planet of the Apes estará ambienta muchos años después del final de War of the Planet of the Apes, lanzada en 2017. Las sociedades de simios crecieron, mientras que los humanos fueron reducidos a una existencia salvaje. En este escenario, un líder simio comienza a esclavizar a otros grupos para encontrar tecnología humana, mientras que otro simio, que vio cómo se apoderaban de su clan, se embarca en un viaje para encontrar la libertad. Una joven humana se convierte en la clave de la búsqueda de este último.

"El Planeta de los Simios es una de las franquicias de ciencia ficción más emblemáticas y celebradas de la historia del cine, además de ser una parte indeleble del legado de nuestro estudio. Con Kingdom of the Planet of the Apes tenemos el privilegio de continuar la tradición de un cine imaginativo y estimulante, y estamos deseando compartir con el público la extraordinaria visión de Wes con este nuevo capítulo que veremos en 2024", aseguró Steve Asbell, presidente de 20th Century Studios en un comunicado.

El Planeta de los Simios es una de las sagas más populares y longevas de la historia, que comenzó en 1968 con su película homónima basada en una novela de Pierre Boulle y que estrenó desde entonces ocho filmes más (incluida una nueva versión de la primera dirigida por Tim Burton) y dos series de televisión. La recaudación de todas las películas suma más de 1.700 millones de dólares en las taquillas de todo el mundo. Josh Friedman, Rick Jaffa, Amanda Silver y Patrick Aison son los autores del guión de Kingdom of the Planet of the Apes. El rodaje ya se está llevando a cabo en Australia. Se espera que el largometraje llegue a los cines en mayo de 2024.