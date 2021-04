Rápido y Furioso llegó al espacio en un explosivo tráiler adelanto.

La novena película de la saga Rápido y Furioso mostró un nuevo adelanto en el que puede verse a Dominic Toretto y compañía en secuencias con naves espaciales, en lo que parece ser un viaje al espacio. La sospecha de miles de fanáticos de todo el mundo se confirmó y las redes estallaron de éxtasis ante las primeras secuencias.

Aunque la pandemia de COVID-19 retrasó la fecha de estreno en cines de Rápido y Furioso 9 (así como de otras súper producciones de gran calibre) la película fue reprogramada para el 25 de junio y el avance más reciente lo confirma. En la aventura que se viene, una de las sorpresas más esperada por los fans es el enfrentamiento entre Dominic Toretto (Vin Diesel) y su hermano (John Cena).

En el trailer que Universal Pictures lanzó se ve como algunos personajes de la franquicia llegarán al espacio: justo al final se puede ver a Roman (Tyrese Gibson) y Tej (Ludacris) en un vehículo con unos propulsores, los que utilizan para viajar al puro estilo de una nave espacial. En Rápido y Furioso 9 regresan algunos viejos conocidos como Sung Kang, en su icónico Han Lue, y la actriz Helen Mirren, quien por primera vez tendrá escenas de acción arriba del volante, y se incorporan otros personajes a cargo de los actores Michael Rooker y los artistas Ozuna y Cardi B.

Meses atrás, la actriz Michelle Rodríguez se había pronunciado en torno a la sospecha de las escenas en el espacio, ahora confirmadas. "Oh, de ninguna manera. ¿Cómo se enteraron de eso? ¿Mira qué pasa? La gente empieza a hablar entre bastidores, hombre. Cuando una película no sale y se olvidan de ella, las cosas salen. Se suponía que nadie sabía eso", confesó en una aparición en The Jess Cagle Show de SiriusXM,

El realizador Justin Lin, responsable también de F9 y de otros cuatro títulos de la saga, está ya en conversaciones para dirigir las últimas dos películas (la 10 y la 11), con la misión de darle un cierre adecuado a una trama que se expandirá por más de dos décadas. Las películas sobrevivieron a la trágica muerte de Paul Walker, coprotagonista desde el comienzo con Vin Diesel y fallecido en un accidente automovilístico en 2013, y parece que incluso perdurará más allá de su propio final. Según declaraciones a Deadline, Lin filtró la posibilidad de expandir el universo a series de televisión.