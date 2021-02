Luca contará la historia de amistad entre dos monstruos marinos adolescentes.

Pixar Animation Studios anunció que su próximo estreno animado será Luca, filme dirigido por Enrico Casarosa sobre la vida de un niño en un pueblo costero de la Riviera italiana, que llegará a las salas de cine en junio de 2021. Se trata del estreno más inmediato de la compañía tras la excelente Soul, disponible en la plataforma de streaming Disney+.

Ambientada en un hermoso pueblo costero de la Riviera italiana, Luca es la historia del paso de la niñez a la adultez de un niño que vive un verano inolvidable repleto de gelato, pastas y viajes interminables en scooter. Luca comparte estas aventuras con su nuevo mejor amigo, pero toda la diversión se ve amenazada por un secreto muy bien escondido: ambos son monstruos marinos de un mundo que se encuentra justo por debajo de la superficie del agua. La cinta está dirigida por el nominado a los premios Óscar Enrico Casarosa y producida por Andrea Warren.

"Esta es una historia profundamente personal para mí, no solo porque está situada en la Riviera italiana, donde crecí, sino también porque lo que hay en el centro de esta película es una celebración de la amistad. A menudo, las amistades de la niñez determinan el rumbo de las personas en quienes queremos convertirnos, y esos vínculos son el corazón de nuestra historia en 'Luca'", explicó el director en un comunicado de Pixar. Y agregó: "Entonces además de la belleza y el encanto de la costa italiana, nuestra película presentará una aventura inolvidable de un verano que cambiará fundamentalmente a Luca".

Sobre el elenco de voces originales en inglés, el joven actor Jacob Tremblay (Room, Wonder) será Luca Paguro, un hábil y brillante monstruo marino de 13 años con una curiosidad infinita, especialmente cuando se trata del misterioso mundo fuera del mar. Su coprotagonista es Jack Dylan Grazer (We Are Who We Are, Shazam) como Alberto Scorfano, un monstruo marino adolescente independiente y de espíritu libre con un entusiasmo desenfrenado por el mundo humano.

El elenco de voces lo completan Emma Berman como Giulia, una aventurera extrovertida y encantadora que se hace amiga de Luca y Alberto; Maya Rudolph (Bridesmaids, Saturday Night Live, Big Mouth) como Daniela, la mamá de Luca; Marco Barricelli como Massimo, el papá de Giulia y Jim Gaffigan (The Pale Tourist, Troop Zero) como Lorenzo, el papá de Luca.