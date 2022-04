Netflix prepara una película animada de Rebelión en la granja

La adaptación animada de Rebelión en la granja será uno de los grandes proyectos de Netflix y estará dirigida por un importante actor y cineasta, reconocido por interpretar personajes con la técnica de captura de movimiento.

A 77 años de su publicación, la novela distópica Rebelión en la granja, un clásico indiscutido de George Orwell, tendrá una adaptación animada producida por Netflix, a cargo del reconocido actor y cineasta Andy Serkis, un referente en la actuación por captura de movimiento.

Sobre el ambicioso proyecto, Andy Serkis -quien se desempeñará como director del proyecto que contará con un guión de Nick Stoller- precisó: "El desafiante viaje para llevar esta extraordinaria historia a la pantalla finalmente ha sido recompensado con la oportunidad de asociarnos con el brillante equipo de Aniventure y Cinesite. Juntos esperamos hacer que nuestra versión de la obra maestra siempre relevante de Orwell sea emocionalmente poderosa, humorística y fácil de identificar para todas las edades. Una historia no solo para nuestro tiempo, sino para las generaciones venideras".

"Desde 1945, cuando George Orwell publicó por primera vez Rebelión en la granja, la historia se ha mantenido relevante y un instrumento clave para comprender cómo funciona el mundo". Y destacó el talento de Serkis para crear "personajes únicos y memorables durante su notable carrera". agregó el productor Adam Nagle.

La primera adaptación audiovisual de la obra de Orwell fue una película animada homónima dirigida por Joy Batchelor y John Halas en 1954, cuyo final es diferente al de la historia original. En 1999 se estrenó con el mismo título otro film dirigido por John Stephenson en el que se utilizaron animales reales, que tampoco siguió a rajatabla el desenlace de la novela. En cambio, en esta nueva producción que fue anunciada por Netflix en 2018, se recurrirá a la técnica motion capture (captura en movimiento), en la que actores interpretarán a los animales mediante CGI.

Cuáles son las series preferidas de Cristina Kirchner en Netflix

Cristina Kirchner dijo presente en el CCK (Centro Cultural Kirchner). En el marco de la inauguración de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat), integrada por 75 eurodiputados y 75 representantes de los parlamentos de América Latina y el Caribe, la vicepresidenta de la Nación encabezó un discurso en el que abordó diferentes cuestiones de la actualidad política argentina y mundial. Sin embargo, en uno de los tramos del acto y a raíz de un furcio, reveló cuáles son sus series preferidas en Netflix.

Todo comenzó a raíz de un comentario que Cristina hizo en referencia al discurso previo de Javi López, un eurodiputado que habló antes que la vicepresidenta, sobre la OTAN. En la misma línea, la mandataria coincidió y le indicó: "Claro que sí, Jordi...". Aun así, el eurodiputado español le tuvo que aclarar que equivocó su nombre. "Javi", le corrigió.

Inmediatamente después, la política de 69 años se rectificó: "¡Javi! ¿Por qué te dije Jordi?". Y luego dio a conocer el motivo por el que se confundió: "Esto me viene de ver series españolas en Netflix. De ahí me viene, de ahí me viene, de ahí me viene...". Frente a las risas del público presente, Fernández de Kirchner reveló: "Vos me decías Javi y yo decía: '¿Por qué me hacía señas?'. Javi... perdón, te he rebautizado".