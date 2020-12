"Muerte al 2020" llegará a Netflix el 27 de diciembre.

A poco de cerrar un año marcado por el coronavirus, los creadores de la aclamada serie de ciencia ficción "Black Mirror", Charlie Brooker y Annabel Jones, anunciaron que estrenarán el especial "Muerte al 2020" para Netflix. Se tratará de un especial de un falso documental de humor sarcástico y llegará a la plataforma el 27 de diciembre.

”Muerte al 2020 presenta personajes de ficción que discuten eventos reales en un falso documental grandilocuente. Parecía un formato apropiado para Netflix, que es conocido por documentales de alta gama, pero también como una buena oportunidad para crear un tipo diferente de especial de comedia que trate el año de frente y al mismo tiempo muestre a algunos artistas brillantes. No me encanta la palabra ‘sátira’, pero hay algo de eso aquí, junto con algunas bromas enojadas, y algunos chistes tontos”, expresó Brooker para la revista Entertainment Weekly..

“ Y, con suerte, los espectadores encontrarán al menos un chiste de su agrado, porque seamos realistas, en 2020, cualquier risa que puedas emitir, sin importar cuán fugaz sea, es una pequeña pero preciosa victoria. Aquellos que solo me conocen a través de Black Mirror pueden no darse cuenta de que cuando no escribo ciencia ficción especulativa sobre personas que fruncen el ceño ante los teléfonos inteligentes; he pasado años haciendo programas de comedia en el Reino Unido, incluidos muchos especiales de comedia de actualidad”, agregó.

Y detalló: “Entonces, para mí, Muerte al 2020 se siente como la colisión de varios hilos diferentes. Pero el enfoque para esto es bastante diferente a la mayoría de las comedias de actualidad que he hecho en el pasado. Por un lado, no estoy en la pantalla presentándolo, un alivio para cualquiera que vea en 4K, y está más basado en personajes. En el año más solitario registrado, pude trabajar (de forma remota) con escritores y miembros del equipo de mi comedias anteriores, así como muchas personas increíblemente talentosas que eran nuevas para mí”.

"Muerte al 2020" está protagonizada por un elenco de estrellas integrado por Samuel L. Jackson, Hugh Grant, Kumail Nanjiani, Tracey Ullman, Samson Kayo, Lisa Kudrow, Diane Morgan, Leslie Jones, Cristin Milioti, Joe Keery y Laurence Fishburne. Por el momento, Netflix lanzó un pequeño vistazo a lo que podrá disfrutarse en su totalidad a partir del 27 de diciembre.