Los planes de Mattel para explotar el éxito de Barbie con un multiverso

Tras el éxito arrollador de taquilla de la película protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling, Mattel anunció sus planes para crear un multiverso y revivir personajes icónicos de sus filas.

Tras el éxito millonario y descomunal de Barbie, Warner Bros y Mattel no solo tienen planes para una secuela sino que están pensando en ir más allá, ya que barajan la posibilidad de crear todo un universo cinematográfico a partir de la película sobre la mítica muñeca encarnada en la gran pantalla por Margot Robbie.

En una entrevista concedida a Variety, Ynon Kreiz, el CEO de Mattel, habló sobre el futuro de los diversos proyectos basados en juguetes de la compañía que preparan su salto al cine. "Barbie, como marca, tiene muchas posibilidades diferentes. La línea de productos de Barbie es muy extensa. Además de la figura principal de Barbie, ella tiene familia y tiene un montón de elementos dentro de todo su universo", expuso Kreiz.

El CEO de Mattel señaló que la prioridad al estrenar Barbie no era hacer una buena película "sin estar pensando ya en la segunda o tercera parte". "Vamos a estrenar la primera y vamos a conseguir que sea un éxito. Si lo conseguimos, las oportunidades aparecen muy fácilmente (...). Las buenas películas abren la puerta a más películas", agregó.

"Todo el mundo espera que cuando se crea una película como estas dé lugar a una franquicia. Esa es la esperanza, que siga y siga y que sea un regalo que se siga dando. Pero, en los tiempos que corren, sólo quieres hacer bien la primera", concluyó Robbie Brenner productor y director de Mattel Films. Entre las 14 producciones que integrarían el multiverso Barbie figuran películas centradas en el dinosaurio Barney, en el tren Thomas y sus amigos y en He-Man, entre otros grandes personajes.

Cuáles son las 14 producciones que integrarían el multiverso Barbie

Barney (película).

Polly Pocket (película).

Hot Wheels (película).

Rock ‘Em Sock ‘Em Robots (película).

American Girl (película).

Magic 8 Ball (película).

Masters of the Universe (película).

Major Matt Mason.

UNO (película).

Wishbone.

Matchbox (película).

Thomas & Friends (película).

View Master (película).

Christmas Balloon (película).

Barbie: La historia detrás de la anciana de la parada de autobús

La secuencia sucede después de que la Barbie Estereotipada de Robbie se embarque junto a Ken en un viaje hasta el mundo real. Allí descubre que no todo es tan perfecto y bonito como en su mundo de Barbie Land. Entristecida, se sienta en una parada de autobús, donde se mira con una anciana. Barbie le indica entonces que es una mujer muy guapa. "Ya lo sé", le responde ella. Ambas comparten una tierna carcajada que supone el fin de la interacción entre ellas y que pone en valor el verdadero corazón de Barbie.

Una buena parte del público se preguntó quién es esa mujer, ya que no es ninguna actriz conocida. De hecho, muchos apuntaban a que la sencilla escena es en realidad un cameo de Handler, que ahora tiene 82 años. Sin embargo, esto no es así. La mujer con la que habla Barbie es la diseñadora de vestuario Ann Roth. A sus 91 años, su nombre es muy reconocible dentro de la industria cinematográfica, pues fue nominada cinco veces a los Premios Oscar ganando en dos ocasiones: la primera de ellas fue en 1996 por El paciente inglés, y la segunda en 2020 por La madre del blues.

Roth y Greta Gerwig, la directora de Barbie, son amigas desde hace tiempo, y la cineasta decidió darle una oportunidad como actriz para esa escena. En contraposición, Barbara Handler no solo no es la mujer anónima de la película, sino que no aparece en ningún momento del metraje.

Con información de Europa Press.