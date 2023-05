Las canciones de La Sirenita sufrirán un duro cambio para evitar la cancelación

La película live action de La Sirenita, con fecha de estreno en Argentina el próximo jueves 25 de mayo, sufrirá un rotundo cambio en sus clásicas canciones.

De cara a su estreno el próximo jueves 25 de mayo, la película live action de La Sirenita contará con algunos cambios drásticos en su estructura narrativa, más allá de la polémica por la tez de Ariel, la protagonista. Alan Menken, compositor del soundtrack de la versión animada de 1999 y de esta nueva adaptación, reveló que algunas canciones fueron eliminadas del filme y que otras sufrirán fuertes cambios para aggiornarse a los tiempos que corren.

Las modificaciones que tendrá la película live action de La Sirenita arrancan con la canción Las hijas de Tritón, tema presente en el filme animado e interpretado por las hermanas de Ariel -Attina, Alana, Adella, Aquata, Arista y Andrina-, que fue eliminada de la producción por decisión de Alan Menken, el compositor de ambas bandas sonoras. “El proceso de pensamiento empezó con que no necesitábamos esta canción en particular y queríamos que la película empezara con una visión mucho más realista del océano, y luego esperar un poco hasta que Ariel cante Parte de él”, indicó Menken en diálogo con ComicBook.

Además, el compositor revaloró el significado que la canción Parte de él tiene en el metraje ya que será la primera en sonar: “Creo que fue la mejor decisión porque crea fuerza y expectación. Queríamos expresar: ‘Espera, espera… y aquí está’. Y cuando llegas es fantástico”.

La canción Bésala -que junto a Bajo del mar, ambas interpretadas por el cangrejo Sebastián, son los temas más representativos de la cinta animada- también cambiará en su enfoque dado que algunas personas se habrían mostrado disgustadas con la versión animada e interpretaron que el príncipe Eric quería besar a Ariel sin consentimiento. Aquí serán los amigos marinos de la sirenita quienes sugestionan al príncipe con su melodía.

La polémica con Úrsula

Sin dudas, la canción Pobres almas en desgracia también significó un dolor de cabeza para el equipo detrás de la banda sonora. La canción interpretada por Úrsula, la villana de La Sirenita, señala -en su versión original- que “es mejor que las mujeres no hablen”, motivo que llevó a que Menken corrija la letra. “A los hombres allá arriba no les gusta mucho la charla, piensan que una chica que así es aburrida. Sin embargo, en tierra, es preferible que las damas no digan una palabra”, indica la letra del tema compuesto en 1999 para la exitosa película de Disney. La Sirenita cuenta en su reparto con Halle Bailey como Ariel, Melissa McCarthy como Úrsula, Daveed Digs en la voz de Sebastián, Javier Bardem como el rey Tritón, Jacob Tremblay como la voz de Flounder y Awkafina en la voz de Scuttle.