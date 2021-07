Lanzan un nuevo tráiler de Ghostbusters: El legado, secuela directa de Los cazafantasmas 2

El primer tráiler de Ghostbusters: El legado, la futura cinta dirigida y coescrita por el reconocido cineasta Jason Reitman que funcionará como una secuela directa del filme de 1989 Los cazafantasmas 2, fue lanzado de cara a su estreno en Argentina el próximo 25 de noviembre.

Guionada también por Gil Kenan (Poltergeist, juegos diabólicos) y producida por el padre del realizador, el director Ivan Reitman -autor de las dos primeras cintas de la franquicia-, esta entrega volverá al universo primario de la saga, sin tener en cuenta el "reboot" de 2016 que presentó a una formación íntegramente femenina conformado por las actrices Kristen Wiig, Melissa McCarthy, Kate McKinnon y Leslie Jones.

En esta ocasión, la historia se centrará en una madre soltera y sus dos hijos, quienes se mudan al pueblito ficticio de Summerville, en Oklahoma, tras heredar algunas propiedades de un pariente que no conocían. Allí descubrirán la conexión entre el lugar y el grupo de cazafantasmas originales, mientras se revela el legado secreto vinculado a esas actividades paranormales que dejó atrás el abuelo de los niños, luego de que los acontecimientos ocurridos en Nueva York en 1984 -vistos en la primera película- fueran olvidados por gran parte de la sociedad.

En esa trama reaparecerá el entrañable equipo integrado por Bill Murray como el doctor Peter Venkman, Dan Aykroyd como el doctor Raymond Stantz y Ernie Hudson como Winston Zeddemore -sin la presencia de Harold Ramis tras su fallecimiento en 2014-, junto a Sigourney Weaver en el papel de Dana Barrett. Además, el filme contará con un destacado elenco en el que participan Carrie Coon (Fargo), Finn Wolfhard (Stranger Things), Mckenna Grace (Capitana Marvel), Annie Potts (Young Sheldon), Paul Rudd (Ant-Man), entre otros.

Bill Murray habló tras el nuevo trailer y adelantó que la película es "maravillosa"

"Recuerdo que Jason Reitman me llamó y me dijo: 'Tengo una idea para otros Cazafantasmas. He tenido esta idea durante años'. Pensé: '¿Qué diablos podría ser?' Lo recuerdo cuando era niño. Recuerdo su Bar Mitzvah. Yo pensaba '¿Qué sabrá este niño? Pero tuvo una idea realmente maravillosa de escribir con otro tipo maravilloso con el que trabajé, Gil Kenan, que hizo 'City of Ember'. Los dos escribieron una película de Los Cazafantasmas que realmente le devuelve la vida. Realmente tiene la sensación de la primera, más que la segunda o la de las chicas. (...) Creo que realmente tiene algo", comentó Bill Murray, en declaraciones recientes.

Y, entusiasmado, agregó: "Fue dificil. Fue muy duro. Por eso creo que será bueno. Estuvimos en eso por un tiempo, pero fue físicamente doloroso. Usar esas mochilas es extremadamente incómodo. Teníamos baterías de gran tamaño. Ahora tienen pilas del tamaño de unos pendientes. Sigue siendo una prenda muy pesada de llevar todo el tiempo. Los efectos especiales en este son mucho viento y suciedad en tu cara, y hubo mucho que bajar y volver a subir. Pensaba, '¿Qué es esto? ¿Qué estoy haciendo? Son como hacer sentadillas, o como una pesa rusa rusa, subiendo y bajando con esta cosa en mi espalda'. Fue muy incómodo. La han retrasado un año o un año y medio, pero me alegro de que lo hayan hecho. Valdrá la pena verlo".