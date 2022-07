La shockeante transformación de Sebastian Stan en A Different Man, su nueva película

El galán de cine Sebastian Stan compartió una fotografía que sorprendió a sus seguidores, con su rotundo cambio de apariencia.

Sebastian Stan es uno de los galanes de Hollywood que levanta suspiros masculinos y femeninos por igual y cosechó un éxito apabullante en películas como Capitán América: El Soldado de Invierno (2014), Yo, Tonya (2017) y en la serie Pam & Tommy (2022). Y en plena filmación de una nueva producción, compartió una fotografía con el shockeante cambió de apariencia que luce.

El actor publicó una instantánea de Edward, su nuevo personaje en la película A Different Man, y la reacción de sorpresa que tuvieron sus seguidores fue inmediata. Según publicó Variety, Stan interpreta a un hombre con neurofibromatosis que busca una nueva vida tras someterse a una cirugía de reconstrucción facial. Después del proceso médico, comienza a obsesionarse con un hombre que lo interpreta en una obra teatral sobre su vida anterior.

La película de la productora independiente A24 será un thriller dramático y está en pleno rodaje, según trascendió en los medios norteamericanos. Dirigida por Aaron Schimberg (Chained for Life), el elenco se completa con Renate Reinsve (The Worst Person in the World) y Adam Pearson. En la foto que publicó Stan, se lo puede ver con varias capas de prótesis para encarar el difícil rol en la cinta que aún no tiene fecha de estreno programada.

Stan confirmó que Mike Marino es el responsable del trabajo de prótesis en la película. A Marino se le atribuyen logros y reconocimientos por sus trabajos en The Batman, de Matt Reeves (transformando a Colin Farrell en El Pingüino), Coming 2 America, The Irishman y Joker, entre otras películas.

A Different Man será el nuevo trabajo en cine independiente del actor tras Fresh y la comedia de suspenso -también producida por A24- Sharper, en la que actúa junto a Julianne Moore, Justice Smith y John Lithgow. La película, dirigida y coescrita por Benjamin Caron, se estrenará en Apple TV+.

La transformación de Brendan Fraser para interpretar a un hombre de más de 250 kilos

Se filtró una llamativa foto del actor estadounidense Brendan Fraser, completamente transformado para la película The Wale, dirigida por Darren Aronofsky, que se estrenará en agosto de 2022 en el Festival de Venecia.

Muchas veces, los actores tienen que pasar por cambios físicos abruptos para interpretar un personaje en una película. En el caso de Brendan, tuvo que poner toda su dedicación y esfuerzo para subir de peso y darle vida al personaje de Charlie, un hombre de 272 kilos. Su transformación fue tan inmensa que las imágenes impactaron a miles de usuarios en las redes sociales. “Va a ser algo nunca antes visto. Eso es realmente todo lo que puedo decirles. El guardarropa y el vestuario eran gigantes, sin costuras, engorrosos. Esto ciertamente está muy lejos de todo lo que he hecho, pero no quiero ser tímido... Sé que va a causar una impresión duradera”, había adelantado Fraser apenas terminaron los rodajes del film, en diálogo con Unilad.

La película está basada en una novela de Samuel D. Hunter. El protagonista, Charlie, es un profesor de inglés bastante solitario que sufre de obesidad mórbida y que se enfrenta a un enorme desafío: reencontrarse con Ellie, su hija de 17 años, interpretada por la actriz de Stranger Things, Sadie Sink. Además de Brendan Fraser y Sadie Sink, el elenco está integrado por Hong Chau, Samantha Morton y Ty Simpkins