En la era de las remakes, se conoció que el recordado Tony Montana volverá a la pantalla grande en una nueva versión de "Scarface" (1983), el clásico dirigido por Brian de Palma que se convirtió en una de las grandes películas de criminales de la historia del cine. Y el encargado de revivir la mítica cinta será el italiano Luca Guadagnino, responsable del drama ganador de un Oscar "Call me by your name" (2017).

La idea de un reboot de "Scarface" viene ocupando la agenda de Universal Pictures desde hace cuatro años y, en este caso, se tratará de una nueva versión de la historia del inmigrante que altera el submundo criminal de la ciudad de Los Ángeles. Guadagnino viene de dirigir la remake de otro clásico, "Suspiria", originalmente del prolífico director Darío Argento. A pesar de que las críticas no lo acompañaron, con "Scarface" podría tener su revancha.

La filmografía de Luca Guadagnino incluye también otras películas como "A Bigger Splash" (2015) y la aún no estrenada “We Are Who We Are”, que será una serie limitada de HBO con Alice Braga y Kid Cudi. También, tiene planeada una nueva adaptación de “El señor de las Moscas” (Lord of the Flies) para WB, la celebrada novela de William Golding que ya llegó a la pantalla grande en dos oportunidades.

Como broche de oro para que la nueva adaptación termine de cerrar, se conoció que Joel y Ethan Coen ("Fargo") estarán a cargo del guión. Vuelve una de las frases más icónicas del cine de mafiosos: "Say hello to me little friend" y no los fanáticos ya empiezan a especular quien se quedará con el ansiado rol de Pacino.