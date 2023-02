La preocupación de Jane Fonda por la remake de Barbarella: "Prefiero no pensar"

La película que elevó a la actriz como leyenda del cine tendrá una remake protagonizada por Sydney Sweeney.

Jane Fonda protagonizó Barbarella, película de ciencia ficción estrenada en 1967 dirigida por Roger Vadim, que se convirtió en una de las películas emblemáticas de la actriz de larga trayectoria. Pasadas más de tres décadas, Sony Pictures está trabajando en un remake que contará con Sydney Sweeney, una de las protagonistas de Euphoria, en el rol principal, pero parece que Fonda no está demasiado contenta con el proyecto.

En una entrevista con The Hollywood Reporter le preguntaron a Fonda por la nueva cinta y la actriz se sinceró con una respuesta poco optimista: "Prefiero no pensar mucho en eso. Me preocupa cómo va a ser. Tuve una idea de cómo hacerlo que el productor original Dino De Laurentis, cuando aún estaba vivo, no quiso escuchar. Pero podría haber sido una película verdaderamente feminista".

Barbarella fue creada por Forest para V Magazine en 1962, y comenzó a recopilarse en un cómic independiente años después. El cómic narraba las hazañas de Barbarella, una astronauta que viaja por el espacio y emprende aventuras por toda la galaxia. Es considerado uno de los primeros cómics eróticos. Además de Fonda, el reparto de la cinta original también incluía John Phillip Law, Marcel Marceau, David Hemmings, Ugo Tognazzi, Anita Pallenberg y Milo O'Shea, entre otros.

"Estoy muy emocionada", confesó Sweeney sobre el remake en una entrevista con ET. "Es un personaje icónico y divertido. Y quiero mantener viva esa diversión a través de Barbarella. Así que estoy emocionada de que todos lo vean", añadió. Tras el lanzamiento de Barbarella en 1967, hubo muchos intentos de continuar la saga o hacer un remake. Inicialmente, había planes para una secuela, que se habría titulado Barbarella Goes Down. Luego se intentó hacer un remake en la década de los 2000, que habría sido dirigida por Robert Rodríguez, y más tarde por Robert Luketic, y protagonizada por Rose McGowan. Ese proyecto finalmente se descartó debido a limitaciones de presupuesto.

En 2012, Amazon Studios y Gaumont International Television tenían como objetivo crear una serie de televisión de Barbarella, que iba a estar ambientada en Asia y dirigida por Nicolas Winding Refn. Sin embargo, el realizador prefirió rodar The Neon Demon.

Con información de Europa Press.

Jane Fonda venció el cáncer a los 84 años: "Está en remisión"

El pasado mes de septiembre Jane Fonda anunció que padecía cáncer. La actriz, que llevaba meses luchando contra un linfoma no Hodgkin, cumplirá 85 años el próximo 21 de diciembre y recibió el mejor regalo anticipado: la enfermedad entró en remisión.

"El mejor regalo de cumpleaños. La semana pasada mi oncólogo me dijo que mi cáncer está en remisión y que puedo suspender la quimioterapia. Me siento bendecida y afortunada. Les doy las gracias a todos los que rezaron y me enviaron buenos deseos. Estoy segura de que eso jugó un papel importante en las buenas noticias", señaló la actriz.

"Estoy especialmente feliz porque, si bien mis primeros cuatro tratamientos de quimioterapia fueron bastante fáciles para mí, solo unos días de cansancio, la última sesión de quimioterapia fue difícil y duró dos semanas, lo que dificultó mucho hacer cualquier cosa", escribió la intérprete en Instagram.

Ya en septiembre, Fonda adelantó que su enfermedad era "muy tratable", desvelando que el 80% de pacientes logran sobrevivir. "Tengo suerte porque tengo seguro médico y acceso a los mejores médicos y tratamientos. Me doy cuenta, y es doloroso, que soy una privilegiada en eso. Casi todas las familias en Estados Unidos han tenido que lidiar con el cáncer en un momento u otro y muchas de ellas no tienen acceso a la atención médica de calidad que estoy recibiendo, y eso no está bien", afirmó entonces.