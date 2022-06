La polifacética Lady Gaga negocia para ser Harley Quinn en la esperada Joker 2

La película Joker 2, que ya confirmó el regreso de Joaquin Phoenix como el popular villano de Batman, podría contar con la actriz Lady Gaga en un importante rol que históricamente perteneció a la actriz Margot Robbie.

Warner Bros negocia con la actriz y cantante Lady Gaga para que se una a la secuela de Joker, cinta que volverá a estar dirigida por Todd Phillips y protagonizada por Joaquin Phoenix, que repetirá el papel por el que ganó el Oscar al mejor actor en 2020. Cuáles son las probabilidades de que la actriz y estrella del pop encarne al personaje de los cómics Harley Quinn.

Según informó The Hollywood Reporter, la cinta será un musical en el que Gaga interpretará a Harley Quinn, la compinche e interés amoroso del protagonista. Un personaje que en la gran pantalla fue interpretado por Margot Robbie en las dos entregas de Escuadrón Suicida y en Aves de Presa y la fantabulosa emancipación de Harley Quinn.

De confirmarse este movimiento, Warner avalaría los rumores y teorías relativas al título provisional de la película, que tal y como reveló el propio Phillips en Instagram será Joker: Folie à Deux (cuya traducción literal sería 'locura de dos' o 'locura compartida') y la presencia de Harley Quinn en la secuela. La expresión 'Folie à Deux', también hace referencia al trastorno psicótico compartido, un extraño síndrome diagnosticado por Charles Lasègue y Jules Falret en el siglo XIX en el que las paranoias o delirios propias de la psicosis se transmiten de un individuo a otro.

Rumores que despiertan expectativas e indignación del fandom

El personaje de Harley Quinzel apareció por primera vez en septiembre de 1992 para la serie de animación de Batman y no en los cómics y desde entonces se convirtió en uno de los favoritos de los fans dentro del mundo de Batman. Si las negociaciones entre Warner y Gaga llegan a buen puerto, será la segunda ocasión en la que Gaga vuelva a trabajar con Phillips, con el que ya coincidió en la remake de A star is born, filme en el que él participó como productor y que le valió una nominación al Oscar a mejor actriz a la también cantante. Lo cierto es que la información viralizada por The Hollywood Reporter causó indignación entre los fanáticos del personaje, quienes se manifestaron a favor de la interpretación que Margot Robbie hizo de la villana.

Estrenada en octubre de 2019, la película de Joker contó con un presupuesto de apenas 55 millones de dólares y amasó una recaudación de más de 1.000 millones en taquilla, convirtiéndose en la película basada en un personaje de cómic más rentable de la historia.