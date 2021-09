La perturbadora historia real que sirvió para crear al asesino de las pesadillas Freddy Krueger

El cineasta Wes Craven se inspiró en una muerte muy extraña para crear Pesadilla en la calle Elm, icóno del terror de los '80 que llevó a la cultura popular al asesino Freddy Krueger.

En 1984 el realizador Wes Craven dirigió Pesadilla en la calle Elm, uno de los clásicos del terror de los '80 que marcó un antes y un después en el género. Craven modificó las reglas del horror presentando al asesino Freddy Krueger como principal atracción y alma de la cinta. En ella, Krueger se mete en los sueños de los adolescentes para matarlos y así vengarse de sus padres, que fueron quienes lo asesinaron a él. Pero la inspiración para la fantástica historia vino de la mano de un perturbador caso real que llamó mucho la atención del director de cine.

A principios de los '80, con el fin de la Guerra de Vietnam y la pérdida del poder de los Estados Unidos en algunas zonas asiáticas, muchos ciudadanos tuvieron que emigrar de sus paises. En este contexto, Craven leyó un artículo en Los Angeles Times que retrataba una historia relacionada con las consecuencias psicológicas que tuvieron algunos menores que escapaban de esa área del mundo y terminó shockeado.

“Era una nota sobre una familia que había escapado de Camboya y había llegado a los Estados Unidos. Las cosas iban bien, pero de repente, el nene más chico tenía pesadillas muy inquietantes. Les dijo a sus papás que tenía miedo de que si se dormía, lo que lo perseguía lo atrapara”, comentó en una entrevista que le hizo el sitio Vulture.

“Cuando finalmente se durmió, sus padres pensaron que esta crisis había terminado. Luego escucharon gritos en medio de la noche. Para cuando llegaron a la habitación, se había ido: murió en medio de una pesadilla. Ahí estaba un joven que tenía una visión de un horror que todos los mayores negaban. Esa fue la línea central de Pesadilla”, siguió Craven, remarcando cuál fue el origen para hacer la película.

De dónde viene Freddy Krueger

Encarnado en casi todas las películas por el actor Robert Englund, Freddy Krueger fue el alma de la saga Pesadilla y, su identidad está relacionada con la vida de Craven. Según el libro Never Sleep Again: The Elm Street Legacy, de Thommy Hutson, el nombre es el mismo que tenía un nene que le hacía bullying al cineasta cuando estaba en la escuela primaria.

A la vez, la contextura de Freddy y su estética están inspirados en otra escena de la niñez del realizador. Craven recordó en ese libro que una noche, cuando vivía en Cleveland, escuchó ruidos en la vereda. Se paró y vio desde la ventana del departamento del segundo piso a un hombre que revolvía la basura. “Tenía un abrigo y una especie de sombrero fedora. De alguna manera sintió que alguien estaba mirando y me miró directamente a los ojos”, contó.

El maquillaje con las quemaduras en la cara fue inspirado en una pizza de pepperoni. “Estaba en un restaurante una noche, pedí una pizza y tuve un pensamiento profundo. Jugué un poco con el queso y el pepperoni y terminé haciendo la cara de Freddy en la porción de pizza”, contó David Miller, especialista en efectos de maquillaje, en el documental basado en el libro Never Sleep Again: The Elm Street Legacy.

Sobre las garras que usaba Freddy para matar, Wes Craven explicó en un especial publicado por Vulture: “Muchos villanos de terror usaban cuchillos como armas y no quería duplicar eso. Entonces pensé, ¿qué tal un guante con cuchillos para cortar carne? Así, le di la idea a nuestro hombre de efectos especiales, Jim Doyle”.