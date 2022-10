La nueva película de Netflix sobre la Tragedia de los Andes: la actuación de un sobreviviente, el reparto y todo lo que tenés que saber

Juan Antonio Bayona prepara una película de ficción sobre La Tragedia de Los Andes que se estrenará en la plataforma de streaming Netflix y Carlos Páez, uno de los sobrevivientes, será parte de la superproducción.

En un nuevo aniversario de la Tragedia de los Andes, el recordado accidente del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya que se estrelló hace 50 años en los Andes con un equipo de rugby a bordo y terminó con una conmovedora lucha por la supervivencia durante 72 días, Netflix anunció que se encuentra trabajando en La sociedad de la nieve, una película dirigida por Juan Antonio Bayona sobre el aterrador evento que terminó con la vida de 29 personas y 16 rescatados. A la espera de un trailer y una fecha de estreno -la cinta llegaría a la plataforma en 2023- se reveló que Carlos Páez, uno de los héroes de la hazaña, tendrá un papel en la historia llevada a la ficción.

Basada en el libro La sociedad de la nieve, de Pablo Vierci, la película contará las duras pruebas que afrontó el equipo de rugby Old Christians Club, de Montevideo, quienes viajaban con amigos y familiares a Santiago de Chile para jugar un partido con un equipo inglés. "Mi fascinación por la novela permanece intacta y estoy feliz de afrontar el reto que tengo por delante: contar uno de los acontecimientos más recordados del siglo XX", destacó el director en un comunicado para la prensa, en el que, además, prometió abordar la historia "con toda la complejidad que implica un relato que da tanta relevancia a los supervivientes como a aquellos que jamás regresaron de la montaña".

Meses atrás y durante una entrevista con LN+, Carlos Páez adelantó cómo será la producción y dio información sobre su personaje en ella: “Se está haciendo una mega película que la está dirigiendo (Juan Antonio) Bayona, el que hizo la película Lo imposible, Jurassic World y El señor de los anillos (la serie). Estamos en Sierra nevada terminando la parte de Los Andes y ahora viene para Uruguay donde me toca a mí". Lo curioso es que no hará de él sino que interpretará a su padre, quien le dio la lista de los sobrevivientes: "Ese es el papel que me tocó a mi. Me costó bajar 20 kilos y me tocó sacarme 20 años de encima, así que saldré rejuvenecido (de la película)".

La Tragedia culminó el 23 de diciembre de 1972, con los 16 supervivientes siendo rescatados en helicóptero. Los restos de 28 de los 29 fallecidos en la tragedia descansan en el lugar de los hechos y años después, los mismos supervivientes contaron sus historias en libros, películas, documentales y charlas a modo de homenaje a sus compañeros.

Quiénes actuarán en La sociedad de la nieve

El reparto lo conforman Enzo Vogrincic Roldán, Agustín Pardella, Matías Recalt, Tomas Wolf, Diego Ariel Vegezzi, Esteban Kukuriczka, Francisco Romero, Rafael Federman, Felipe González Otaño, Agustín Della Corte, Valentino Alonso, Simón Hempe, Fernando Contigiani García, Benjamín Segura, Luciano Chatton, Agustín Berruti, Juan Caruso, Rocco Posca, Andy Pruss, Esteban Bigliardi, Paula Baldini, Blas Polidori, Felipe Ramusio, Santiago Vaca Narvaja y Emanuel Parga. La película llegará a Netflix en 2023.