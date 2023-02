La interna que destapó una pelea entre Los Cazafantasmas: "Fue muy difícil"

El actor Ernie Hudson hizo pública una triste denuncia contra la producción de la saga de películas que lo llevó a la fama.

La primera película de Los Cazafantasmas se estrenó en 1984 y se convirtió en un clásico instantáneo presentando al mundo a uno de los grupos de héroes más hilarantes y peculiares de la historia del cine. Sin embargo, de los cuatro protagonistas hubo uno que no se sintió tan bien acogido: Ernie Hudson, que interpretó a Winston Zeddemore, criticó que el estudio trató de apartarle de la película.

Durante su visita al programa The Howard Stern Wrap Up Show, Hudson explicó que para él Los Cazafantasmas no fue una experiencia nada agradable. "El estudio no lo fue, y siguió sin serlo", explica Hudson sobre la falta de inclusividad en Columbia Pictures, a quien acusó de dejarle de lado. "Así que lo hizo muy, muy difícil porque yo era parte de eso, pero luego fui apartado de manera muy selectiva... En el guion original, Winston estaba al principio de la película. Cuando estábamos listos para rodar la película, Winston aparecía a mitad de la película. Todas esas cosas... Definitivamente parecía premeditado", señaló el actor.

A continuación, Hudson puso como ejemplo los carteles promocionales de Los Cazafantasmas. "Cuando salieron los carteles, no estaba en ellos. Me llevó mucho tiempo. Fui al estreno del 30 aniversario de la película y todos los carteles son de tres tipos. Ahora sé que los fans lo ven de manera diferente, y estoy muy agradecido porque básicamente se identificaron con Winston, especialmente los jóvenes, no quiero decir niños de minorías, sino muchos niños", comentó.

Pero, pese a celebrar el cambio de mentalidad de la sociedad y el cariño que siempre le mostraron los fans, reconoció que aún le duele. "Todavía intento no tomármelo como algo personal. Cualquier cosa mala, si eres afroamericano en este país, cualquier cosa mala que te sucede, siempre puedes echarle la culpa a ser negro. Pero no quieres ir allí. Eso es lo último que quiero hacer", reflexionó, afirmando a su vez que Los Cazafantasmas fue la experiencia más difícil de su carrera.

"No tengo nada malo que decir de nadie, pero fue difícil. Me llevó 10 años superar eso y disfrutar la película, simplemente abrazarla. Fue muy difícil hacer las paces con Los Cazafantasmas", concluyó Hudson. En cualquier caso, el actor participó también en Los Cazafantasmas 2 y, recientemente, en Los Cazafantasmas: Más allá, el reboot de la saga dirigido por Jason Reitman que vio la luz en 2021. Durante la entrevista, además, confirmó que está cerca de repetir por cuarta vez en el papel.

"Incluso ahora estamos negociando una nueva película que se está preparando para empezar a rodar en marzo, y yo digo: 'Chicos, hay sitio... No soy un accesorio'. Así que, si voy a hacerlo, tiene que tener sentido", afirma Hudson. La secuela de Cazafantasmas: Más allá tiene previsto estrenarse el 23 de diciembre de 2023.