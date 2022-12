La insólita fotografía de Rick Astley ofreciéndose para ser Superman

El cantante que brilló en los '80 sorprendió a sus seguidores con una impactante fotografía donde se imagina como el encapuchado de DC.

Rick Astley, cantante que saltó a la fama en los '80 con himnos pop como Never Gonna Give You Up o Together Forever, quiere ser el nuevo Superman. El artista compartió una imagen de sí mismo en las redes sociales vistiendo el traje del hombre de acero y lanzó un irónico mensaje al copresidente de DC Films, James Gunn.

Tanto Gunn como Peter Safran siguen armando los cimientos del que será el nuevo Universo DC. Por lo que con Henry Cavill fuera de juego (el actor viene de desvincularse de The Witcher, serie de Netflix, por diferencias con el departamento creativo y la producción) tras su breve pero impactante participación en la escena post-créditos de Black Adam junto a Dwayne Johnson, son muchos los fans que se preguntan quien será el encargado de poner rostro a Superman en el cine.

Claro que lo que nadie se esperaba es que Astley presentara, con bastante buen humor su candidatura para hacerse con el papel del Último hijo de Krypton. Tanto es así que, decidido a probar su valía, se animó a publicar en su perfil de Twitter, una imagen de sí mismo vistiendo el traje de Superman.

En dicha imagen, el cantante británico luce formidable enfundado con el atuendo el hombre de acero. Su porte, su sonrisa e incluso su peinado resultan muy similares al aspecto con el que se dejaba ver el actor George Reeves en la serie Aventuras de Superman, emitida en 1952. Sin embargo, parece más que improbable que Gunn se decida a contar con Astley, que siempre se consideró un fan declarado del héroe kryptoniano, llegando incluso a dedicarle una canción titulada Superman.

La razón por la que Rick Astley no podrá convertirse en Superman

Principalmente, porque cuando anunció el despido de Cavill el director ya confirmó que busca un actor más joven para la nueva película de Kal-El en cuyo guión está trabajando. Teniendo esto en cuenta, parece que la rocambolesca posibilidad de que el cantante, de 56 años y casado con la productora de cine Lene Bausager, queda completamente descartada.