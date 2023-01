La fulminante respuesta de Netflix a quienes se indignan por la cancelación de series

La plataforma Netflix salió a contestarle a todos los que se quejan por la cancelación de series con un tajante comunicado.

La Monja Guerrera (Warrior Nun), 1899, El club de la medianoche, Destino: La saga Winx o Ultrasecretos son algunas de las series que, para disgusto de los fans, Netflix canceló recientemente. Pese a las quejas de los espectadores y sus campañas en Twitter, la compañía de streaming se reafirmó en su decisión de poner punto final a las ficciones no rentables, tal como aclararon sus dos CEO, Ted Sarandos y Greg Peters, en una reciente entrevista.

"Nunca hemos cancelado una serie exitosa. Muchas de estas series tenían buenas intenciones, pero se dirigían a una audiencia muy pequeña con un presupuesto muy grande. La clave es poder dirigirse a una audiencia pequeña con un presupuesto pequeño, y a una audiencia grande con un presupuesto grande. Si lo haces bien, puedes hacerlo para siempre", declaró Sarandos a Bloomberg.

Sarandos puso como ejemplo el inesperado éxito de El juego del calamar. "Es muy raro que una serie como El juego del calamar de Corea sea tan global como lo fue. En 30 horas, el mundo estaba viendo El juego del calamar sin intervención humana para tratar de comercializar El juego del calamar al mundo", apuntó. "Ahora estamos comenzando a hacer que El juego del calamar no sea algo inusual, sino básicamente algo que suceda, literalmente, todas las semanas", agregó Peters.

Además, Sarandos y Peters hablaron sobre el plan de Netflix para acabar con las cuentas compartidas. "Nos enorgullecemos de ofrecer una gran experiencia para el consumidor y no queremos que eso cambie. Esto es un enfoque gradual, pero la gran mayoría de personas que no pagan por Netflix tendrán que pagar por Netflix. Llegamos a una posición bastante firme. Este no va a ser universalmente popular. Habrá clientes insatisfechos", advirtió Peters.

"Esas personas saben cómo ver Netflix. Han visto algo en Netflix que les encantó. Nuestro trabajo es, durante los próximos dos años, recuperarlos a todos. No lo haremos desde el principio. Algunas de esas personas piden prestada la cuenta por los precios, porque están menos comprometidas o por lo que sea. Pero si ofrecemos Merlina cada semana, si ofrecemos Glass Onion: Un misterio de Knives Out cada semana, recuperaremos a la gran mayoría de esos espectadores", añadió.