La adaptación cinematográfica de Tesis sobre una domesticación ganó un premio en el Festival de Chicago.

Tesis sobre una domesticación, dirigida por Javier Van de Couter, ha ganado el Premio Q-Hugo de Oro a la Mejor Película LGBTQ en la competencia Out-Look en la 60ª edición del Festival Internacional de Cine de Chicago. Basada en la novela homónima de la aclamada autora trans Camila Sosa Villada, quien adaptó el guion junto con Van de Couter y Laura Huberman, la película tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Chicago, seguido por el Festival de Cine de Morelia.

Producida por Gael García Bernal, Diego Luna, Huberman, Ramiro Pavón y Van de Couter, Tesis sobre una domesticación tiene a Sosa Villada como protagonista. La autora—perfilada en The New York Times y The New Yorker, con sus obras traducidas al inglés—interpreta a una actriz que se niega a conformarse con las ideas tradicionales de éxito, familia o las expectativas sociales impuestas a las mujeres trans.

"Un tour de force sin concesiones de los colaboradores de larga data Van de Couter y Camila Sosa Villada. Basada en su libro del mismo nombre, la película juega con las permutaciones de la condición femenina a través de la lente de su protagonista, una actriz trans interpretada expertamente por la propia Sosa Villada. Su presente y su pasado se superponen fragmentariamente a medida que ella enfrenta cambios en su vida doméstica, su carrera y su enfoque del sexo. Este retrato épico de diversas dinámicas de relación propone la coexistencia sin consenso, así como formas de amor que abrazan el misterio y lo salvaje. Sosa Villada es una estrella genuina delante y detrás de la pantalla, con una pluma inquebrantable y una actuación imponente, que, junto con su coprotagonista Alfonso Herrera, le da a esta película su ritmo arrebatador e indomable", señaló el jurado.

La película sigue a una exitosa actriz trans argentina que reclama con orgullo su lugar en el mundo. Disfruta del prestigio que le brinda su brillante carrera, atrayendo la atención de un apuesto abogado, interpretado por el actor mexicano Herrera (Ozark). A medida que su amor florece en matrimonio y construyen un hogar y una familia, el personaje de Sosa Villada navega por la nueva y sorprendente realidad de su vida iconoclasta.

La película teje una nueva narrativa trans que exige el derecho a la ambición, el deseo y el glamour. Este audaz drama continúa una nueva ola del cine latinoamericano que expande los límites de la representación trans yendo más allá de las historias de victimización para reimaginar un mundo más inclusivo. Conmovedora, Tesis sobre una domesticación es un viaje provocador de amor y autorrealización que no dejará a nadie indiferente.

Sobre Camila Sosa Villada

Nació en 1982 en La Falda (Córdoba, Argentina). Es escritora, actriz y cantante, y anteriormente se ganaba la vida como trabajadora sexual, vendedora ambulante y empleada doméstica por horas. Tiene títulos en Comunicación y Teatro de la Universidad Nacional de Córdoba. Su obra de teatro Carnes tolendas, retrato escénico de un travesti fue seleccionada para el Festival Nacional de Teatro de 2010 en La Plata. Su primera novela, Las malas, ganó el Premio Sor Juana Inés de la Cruz y el Gran Premio de l’Héroïne Madame Figaro, y ha sido traducida a más de veinte idiomas. Su siguiente novela, Tesis sobre una domesticación, está programada para su publicación en inglés por Riverhead Books en la primavera de 2026, y ha sido adaptada al cine por Javier Van de Couter.

Sobre Javier Van de Couter

Es director y guionista. Su ópera prima Mía (2011), fue ganadora, entre otros, del Premio Coral a mejor guion inédito en el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana y distinguida con el Premio Maguey a mejor película en el 27° Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Implosión (2021), su segunda película, obtuvo el Gran Premio a la mejor película argentina en el 21º BAFICI. Es coguionista de las películas Aire libre (2014) y Alanis (2017), ambos films participaron en la Competencia Oficial del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Dirigió las series Limbo para Star+, Cris Miro (ella) para HBO Max y La Celebración, nominada a los Premios Emmy. Su última película Tesis sobre una domesticación (2024), es una coproducción entre Argentina y México protagonizada por Camila Sosa Villada y Alfonso Herrera.