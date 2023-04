Hércules Poirot vuelve al cine en el nuevo trailer de Misterio en Venecia

El popular detective creado por Agatha Christie volverá a la pantalla y nuevamente será Kenneth Branagh el encargado de darle vida en Misterio en Venecia, adaptación del libro Las manzanas.

Tras Asesinato en el Orient Express de 2017 y Muerte en el Nilo de 2022, el exquisito y perspicaz detective Hércules Poirot vuelve a la acción en Misterio en Venecia, la última adaptación de una novela de Agatha Christie que presenta su primer tráiler. El thriller de 20th Century Studios verá la luz en cines el próximo 14 de septiembre y volverá a estar dirigido y protagonizado por Kenneth Branagh.

El adelanto muestra a una Venecia de mediados del siglo XX, plagada de siniestras máscaras, bruma y oscuridad. La sesión de espiritismo que entronca la trama de la película, dirigida por el personaje de Michelle Yeoh y a la que acude el detective retirado Hércules Poirot interpretado por Branagh, es también la que presenta el trailer casi en su totalidad. "Esa mujer invocó a los espíritus, y ¡respondieron!", exclama una de las asistentes a la sesión. "Viste lo mismo que yo. Por primera vez en la vida admite que te enfrentas a algo que te supera", recrimina otra. "Esta noche todos tenemos miedo. No podemos escondemos de nuestros fantasmas.. sean reales o no", sentencia el personaje de Branagh antes de que se le aparezca en el espejo una tenebrosa mujer.

"Misterio en Venecia está ambientada en la Venecia posterior a la Segunda Guerra Mundial, en la víspera de Todos los Santos, y es un aterrador misterio que cuenta con el regreso del célebre detective Hércules Poirot. Poirot está ahora jubilado y vive en un exilio autoimpuesto en la ciudad más glamorosa del mundo, y asiste a regañadientes a una sesión de espiritismo en un palacio embrujado y en ruinas. Cuando uno de los invitados es asesinado, el detective se ve envuelto en un siniestro mundo de sombras y secretos", reza la sinopsis oficial de la película, que se proyectó el miércoles en la Convención CinemaCon 2023, celebrada en Las Vegas.

La obra de Agatha Christie será reescrita para no herir sensibilidades

La obra de la escritora británica Agatha Christie será sometida a un proceso de "adecuación" a la sensibilidad de época que, al igual que las correcciones concretadas recientemente sobre los libros de Roald Dahl o a las aventuras de James Bond, consistirá en la eliminación de referencias étnicas, insultos y lo que pudiera considerarse como lenguaje ofensivo en los textos que recogen los misterios del inspector Hércules Poirot y Miss Marple.

El anuncio de que las novelas de la llamada "dama del misterio" están siendo reescritas para evitar herir la sensibilidad de algunos de los lectores fue realizado por el periódico británico The Telegraph, precisamente el mismo que dio a conocer la noticia de que las obras de Roald Dahl, autor de obras como Matilda o Charlie y la fábrica de chocolate y las de Ian Fleming, autor detrás de las aventuras de James Bond, fueron alteradas por sus editoriales.

En ambos casos, los cambios se produjeron después de que los textos fueran leídos por un equipo de "lectores de sensibilidad", un rol que desempeñan los encargados de sugerir si la representación de algún grupo en un libro puede resultar ofensiva o poco inclusiva. Sugerencias de índole similar recayeron ahora sobre los textos de Christie, que están siendo reescritos por su editorial, HarperCollins, para adaptarlos a las “sensibilidades modernas”, según reveló The Telegraph.

La corrección se practicó sobre la novela de 1937 Muerte en el Nilo, en la que el personaje de la señora Allerton se queja de que un grupo de niños la está molestando, y asegura que "vienen y miran, y miran, y sus ojos son simplemente repugnantes, al igual que sus narices… y no creo que me gusten mucho los niños". La referencia a las narices se considera inapropiada por ofender a una etnia, por lo que se eliminó ese pasaje, que quedó reducido a "no creo que me gusten mucho los niños". También se cambiaron algunas palabras, y, por ejemplo, se eliminó el término "oriental" y también el de "nativo", que ha sido reemplazado por "local".