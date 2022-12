Hayao Miyazaki vuelve al cine de animación tras 10 años fuera de la industria

El destacado cineasta Hayao Miyazaki volverá al cine de animación con How Do You Live, su primer proyecto tras 10 años fuera de la industria.

14 de diciembre, 2022 | 16.45

Tras una década de ausencia, Hayao Miyazaki volverá el año próximo con nueva película de animación

El director de animación japonés Hayao Miyazaki volverá con una nueva película el año próximo, titulada How Do You Live, en lo que será el primer proyecto que el reconocido cineasta realizará luego de una década de no estrenar filmes. El director había anunciado su retiro en 2013 pero retornará a la pantalla grande con su nueva película, programada para estrenarse el 14 de julio del próximo año en Japón, informó el sitio especializado Deadline. El último lanzamiento de Miyazaki fue The Wind Rises, que trataba sobre la Segunda Guerra Mundial, una dramatización biográfica sobre el aviador japonés Jiro Horikoshi. El estudio detrás del fillme, Ghibli, aún no develó detalles la película y solo difundió en sus redes sociales una imagen de un pájaro con plumas azules y blancas para acompañar la novedad del anuncio. El proyecto está basado en el libro homónimo de Genzaburo Yoshino de1937 que cuenta la historia de un adolescente de Tokio que se muda con su tío tras la muerte de su padre y Miyazaki había señalado a la obra como una de sus favoritas. Uno de los fundadores de Ghibli, Toshio Suzuki, describió a la película como un filme "fantástico de gran escala". Además, indicó que "Miyazaki está trabajando en la película para que su nieto lo recuerde una vez este muera". MÁS INFO Música La reacción del cantante de La Mosca cuando Messi lo elogió: "Orgásmico" Qué películas de Studio Ghibli están disponibles en Netflix El Castillo en el Cielo (1986)

Mi Vecino Totoro (1988) Kiki: Entregas a domicilio (1989)

Recuerdos del ayer (1991)

Porco Rosso (1992)

Puedo escuchar el mar (1993)

Cuentos de Terramar (2006)

Nausicaä del Valle del Viento (1984) El Viaje de Chihiro (2001) - Ganadora del Premio de la Academia a la Mejor Película de Animación en 2003

La Princesa Mononoke (1997)

Mis vecinos los Yamada (1999)

El regreso del gato (2002)

Arrietty y el mundo de los diminutos (2010)

El cuento de la princesa Kaguya (2013)

La guerra de los mapaches (1994)

Susurros del corazón (1995)

El secreto de la sirenita (2008)

La colina de las amapolas (2011)

Se levanta el viento (2013)

El recuerdo de Marnie (2014)

Howls Moving Castle (2004)