Gastón Pauls anunció su nuevo trabajo lejos de la TV

El actor y conductor de Seres Libres se prepara para un estreno que lo acerca a una de las figuras más icónicas de la banda británica.

Gastón Pauls, reconocido actor y conductor, está próximo a volver al cine en un protagónico que guarda una especial y disparatada conexión con The Beatles, la famosa banda británica compuesta por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. Cómo es Lennons, la nueva película de José Cicala que junta a un elenco estelar de actores y grandes del rock nacional.

"1980. Canelón, un excéntrico buscavidas, convence al famoso productor discográfico Jacobo Cohen, de financiar un show de Lennon en Argentina, argumentando ser íntimo amigo del artista. Para eso necesita a Norberto, quién luce igual a John Lennon. Pese a la negativa de Norberto, Canelón logra que acepte alegando que el show será a beneficio del orfanato donde ambos crecieron. Paralelamente Vanucchi, conductor de TV y fanático de Lennon, descubre el engaño y planea desenmascararlo.", reza la sinopsis oficial de Lennons, que llegará a los cines el próximo 5 de octubre.

Lennons está protagonizada por Gastón Pauls, Betiana Blum, Luciano Cáceres, Luis Machín y cuenta en su reparto con Griselda Sánchez, Javier Parisi, Santiago Dominguez, Malena Guinzburg, Eduardo Calvo, Pachu Peña, Guillermo Zapata, Roberto Peloni. Además, tiene apariciones de las leyendas del rock nacional David Lebón y Nito Mestre.

En su cuenta oficial de Instagram, Gastón Pauls compartió un afiche de su personaje en Lennons, con un look un tanto inspirado en la estética de Elton John. En la publicación, el actor reveló que ya puede escucharse la canción que interpreta, The Way you are, en plataformas. La misma fue compuesta por el músico Nahuel Maeso.

Lennons, una película que marcó el reinicio de los rodajes post cuarentena del COVID-19

La película fue una de las primeras producciones en iniciar rodaje después de la cuarentena que impuso el COVID-19 y se convirtió en una gran apuesta de seguir haciendo cine a pesar de las adversidades y cuidados latentes que se instalaron en la sociedad. En los últimos 12 años, el cineasta José Cicala dirigió videoclips de artistas como La Beriso, David Lebón, Miss Bolivia, Piti Fernández (Las Pastillas del Abuelo), Dak1llah, Gloria Carrá, y muchos otros. Esta es su tercera película después de los filmes de género Sola y La Sombra del Gato (tiene en carpeta el thriller Encantador, protagonizado por Rodrigo Noya, Arturo Puig, Mario Alarcón, Griselda Sánchez y Alejo García Pintos, que será lanzado en 2024).