Fue un hit de Playstation y salta al cine: la película de terror que promete ser el éxito del año.

El próximo 24 de abril llegará a los cines Until Dawn, la adaptación cinematográfica del videojuego de terror homónimo de Sony PlayStation, protagonizada por Ella Rubin. Mientras se acerca la fecha de estreno, ya salió a la luz un sangriento y escalofriante primer tráiler de esta cinta dirigida por David F. Sandberg (Nunca apagues la luz, Annabelle: Creation).

Las imágenes arrancan con Clover, el personaje de Rubin, cuya hermana, a quien encarna Maia Mitchell, desaparece sin dejar rastro. "Estoy buscando a mi hermana. ¿Le suena de algo, señor?", le pregunta la joven a un inquietante y desaliñado vendedor interpretado por Peter Stormare (Jurassic Park: The Lost World). "Ha desaparecido", responde este. "Yo no he dicho eso. ¿Desaparece mucha gente por aquí?", le contesta Clover, ligeramente preocupada. Es entonces cuando se escucha al vendedor decirle dónde suele la gente meterse en problemas.

Siguiendo sus indicaciones, Clover y sus amigos llegan a una escalofriante casa abandonada. Una vez dentro, descubren un peculiar reloj de arena en marcha y, además de haber estado alli, la hermana de Clover no es la única desaparecida, sino muchas personas más. En ese instante, una aterradora y violenta figura con el rostro cubierto por una repulsiva máscara comienza a matar brutalmente a los amigos de Clover. Sin embargo, todo parece haber sido una pesadilla, ya que, aún recordando lo sucedido, siguen vivos.

"Nos han asesinado a todos. Y volvemos a estar aquí, conjetura Nina, otra de sus compañeras. Así, atrapados en una especie de bucle temporal y siendo asesinados atrozmente cada vez. Sin embargo, el tiempo corre en su contra. Y es que, aun volviendo a la vida solo tienen hasta el amanecer si quieren sobrevivir y evitar una muerte segura. Dirigida por David F. Sandberg y escrita por Blair Butler y Gary Dauberman (Annabelle, La monja, It), Until Dawn cuenta también en su reparto con Michael Cimino, Odessa A'zion, Ji-young Yoo y Belmont Cameli. Además de Stormare, quien repite su papel de Dr. Hill en el videojuego desarrollado por Supermassive Games.

"Un año después de la misteriosa desaparición de su hermana Melanie, Clover y sus amigas se dirigen al remoto valle donde desapareció en busca de respuestas. Mientras exploran un centro de visitantes abandonado, son acechadas por un asesino enmascarado que las mata una a una de forma horrible... para después despertar y encontrarse de nuevo al principio de la misma noche. Atrapadas en el valle, se ven obligadas a revivir la pesadilla una y otra vez, solo que cada vez la amenaza asesina es diferente y aún más aterradora que la anterior. Con la esperanza menguando, el grupo pronto se da cuenta de que solo les queda un número limitado de muertes y que la única forma de escapar es sobrevivir hasta el amanecer", reza la sinopsis del filme, producido entre otros por los propios Sandberg y Dauberman. Debido al éxito de la primera entrega del videojuego Until Dawn, Playstation creó un universo de historias terroríficas donde cada decisión del jugador puede alterar los eventos de la historia.