Exclusiva sobre Los Simuladores: Diego Peretti reveló qué personaje histórico reaparecerá y cuándo empiezan a grabar

En diálogo con El Destape, Diego Peretti habló sobre el esperado regreso de Los Simuladores en una película dirigida por Damián Szifrón. Los adelantos de un estreno codiciado.

Luego de años escuchando el pedido de los fanáticos, Damián Szifrón traerá una vez más a Los Simuladores en una película que reunirá a Federico D'Elia, Diego Peretti, Alejandro Fiore y Martín Seefeld con sus queridos personajes y verá la luz durante el 2024. En declaraciones exclusivas para El Destape, el actor Diego Peretti reveló detalles sobre la historia y deslizó la posibilidad de que la cinta cuente con otro gran regreso.

"El segundo semestre del año que viene tendríamos que estar filmando la película de Los Simuladores", confirmó Peretti a El Destape, dando precisiones sobre la puesta en marcha de la película. Consultado sobre el guión de la misma, el actor no ocultó su sorpresa y remarcó: "Todavía no leí el guion. Es raro que Damián no me lo haya compartido aún, pero lo que puedo estar seguro es que se está armando todo para eso y si él ya está decidido para hacerla debe ser porque ya tiene casi 600 hojas, que después veremos cómo las trasladamos al cine (risas)".

Uno de los puntos claves en los capítulos de Los Simuladores reside en la contraparte de estos héroes populares: los villanos. Si bien por la serie pasaron muchos, los fans guardan un principal afecto por Franco Milazzo -encarnado por César Vianco- quien fue un verdadero dolor de cabeza para el grupo conformado por Emilio Ravenna, Mario Santos, Pablo Lamponne y Gabriel Medina. Aunque el posible regreso de quien "probablemente lograría matar a Bin Laden" (frase que le dice Ravenna a Santos en El Capítulo Final, de la segunda temporada) es un verdadero misterio, Peretti habló al respecto y deslizó su opinión sobre el futuro del personaje.

"Milazzo debería estar, aunque esté poco, fuera de campo. Debería vivir ese personaje. Es raro que en la continuación de Los Simuladores en cine no aparezca el apellido Milazzo. Milazzo además...", indicó el actor, en una clara señal de optimismo con respecto al personaje. Tras unos segundos de titubeo, Peretti deslizó: "Milazzo por ahí aparece".

El anunció de Szifrón que emocionó a un país

El film llegará a los cines de todo el país en 2024 para luego desembarcar, naturalmente, en la plataforma Paramount+. VIS, una división de Paramount que se dedica a la producción de contenidos para marcas y plataformas de Paramount, será la productora del título mientras que K&S Films, la compañía detrás de éxitos como Relatos salvajes, El clan y Tiempo de valientes, estará a cargo de la producción física de esta película-evento que promete despliegue y presupuesto sin precedentes en el cine nacional.

“Me emociona la reconexión con personajes tan queridos, con los viejos compañeros de ruta que vuelven para interpretarlos y con una audiencia tan afectiva y respetuosa que ya incluye a varias generaciones. Ojalá podamos ofrecer una película que conserve la frescura de la serie original, incorpore la madurez de la experiencia acumulada y exprese alguna idea valiosa con la potencia, la belleza y la calidad cinematográfica que la oportunidad merece", mencionó Szifrón en un comunicado oficial dirigido a la prensa.