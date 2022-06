El drama personal de Brad Pitt que conmueve a Hollywood: "Me siento solo"

Brad Pitt decidió compartir el calvario personal que vive y causó conmoción en el mundo del cine y de Hollywood. Qué le pasa al reconocido actor.

Brad Pitt atraviesa un momento sumamente particular y que, hasta el momento, no había trascendido mucho en el mundo del espectáculo. El famoso actor y modelo reveló el drama personal que atraviesa desde hace algunos años y causó conmoción en Hollywood. Cómo es su estado de salud.

A pura sinceridad, el reconocido actor que protagonizó películas como El Club de la Pelea, Troya, Sr. y Sra. Smith, Los Siete Pecados Capitales, El curioso caso de Benjamin Button y Bastardos sin Gloria, entre otras, le concedió una entrevista a GQ en la que habló de su estado emocional. Y confesó: "Siempre me he sentido solo. Solo cuando era pequeño, solo incluso aquí y hasta hace poco no me he sentido más arropado por mis amigos y mi familia".

"Hay un verso de Rilke, o de Einstein, te lo creas o no, que trata sobre cómo vivir en la paradoja de albergar un dolor muy grande y al mismo tiempo sentir una alegría de verdad", agregó Pitt, que abrió su corazón con una reflexión brutal. Acerca de esto, concluyó: "Eso es madurar, crecer como persona".

En tanto, el ex esposo de Angelina Jolie señaló que siempre se "movía con las corrientes, a la deriva en un camino y en el siguiente". Y contó qué tipo de problema atravesó: "Pasé años con una depresión de bajo grado, y no fue hasta que llegué a un acuerdo con eso, tratando de abrazar todos los lados de mí mismo, la belleza y la fealdad, que pude atrapar esos momentos de contento". Y advirtió: "Creo que todos tenemos el corazón roto".

Brad Pitt, con un premio Óscar.

A los 58 años, y mientras se prepara para el estreno de una nueva película de acción titulada Bullet Train, Brad Pitt mencionó un factor clave para que sus días sean mejores: "La música me da mucha alegría". Y culminó con otra llamativa revelación: "Creo que la alegría ha sido algo que he descubierto más tarde en la vida".

