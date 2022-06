El cine se despide de Brad Pitt: la noticia que enmudeció a Hollywood

La noticia que involucra a Brad Pitt ya generó algunas tristes repercusiones como fue la palabra de Quentin Tarantino, cineasta que lo dirigió en Bastardos sin gloria.

Brad Pitt se prepara para el estreno de Bullet Train, su nueva película de acción que llegará a las salas de cine argentinas el próximo 4 de agosto. Y en una reciente entrevista insinuó un futuro retiro de la actuación, terreno que lo tiene como una de las máximas celebridades de Hollywood.

El club de la pelea, Troya, Sr y Sra Smith y Once Upon a Time in Hollywood son solo algunos de los éxitos de la larga trayectoria de Brad Pitt, que a sus 58 protagonizará una nueva cinta de acción. Fue en el marco de la promoción de Bullet Train que Pitt brindó una entrevista a GQ e insinuó su retiro. “De un tiempo a esta parte, me veo ya en mi última etapa. ¿Cómo va a ser esta nueva fase? ¿Cómo voy a planteármela?”, contó el exesposo de Angelina Jolie.

Meses atrás, Quentin Tarantino -cineasta con quien Brad Pitt trabajó en Bastardos sin gloria y Once Upon a Time in Hollywood- habló sobre el futuro del actor: “la industria perderá a uno de los últimos grandes intérpretes de la gran pantalla. Está hecho de otra pasta. Y siendo francos no creo que se pueda explicar exactamente qué es lo que tiene, porque sería como describir el fulgor de las estrellas".

"Me di cuenta cuando rodamos Bastardos sin gloria. Cuando Brad entraba en escena, no sentía que estuviera mirando por el visor de la cámara, sino que estaba viendo una película directamente. Su sola presencia en el encuadre creaba esa impresión”, había agregado al respecto.

Cómo será Bullet Train

Sony Pictures presentó el tráiler completo de Bullet Train, un divertido y delirante thriller en el que Brad Pitt se convierte en un asesino a sueldo que luchará a contrarreloj contra otros sicarios para poder completar su misión. La película está dirigida por David Leitch (Atómica, Deadpool 2).

Brad Pitt se mete en un asesino a sueldo con el pseudónimo de Ladybug. Aparentemente, su misión es sencilla. Debe viajar en el tren bala de Tokio, donde debe recoger un maletín y entregarlo en un punto de recogida. Lo que no esperaba es que hubiera otros interesados en hacerse con el maletín y que tenga que enfrentarse a un buen número de sicarios y mercenarios dispuestos a matar para cumplir con su objetivo. Un viaje lleno de adrenalina que se convertirá en una encarnizada batalla a muerte por llegar al destino en poder del preciado maletín.

El elenco lo completan Joey King (Prince), Andrew Koji (Kimura), Aaron Taylor-Johnson (Tangerine), Brian Tyree Henry (Lemon) y Zazie Beetz (Hornet). Masi Oka, Michael Shannon, Logan Lerman, Hiroyuki Sanada, Karen Fukuhara y el cantante Bad Bunny también se unen a este sangriento viaje, que además cuenta con Sandra Bullock como Maria Beetle.